Dev banka binlerce çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Dev banka binlerce çalışanını işten çıkaracak

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Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, İtalyan UniCredit'in istenmeyen satın alma girişimine karşı koymak amacıyla binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Financial Times'ın haberine göre, bu planlar henüz erken aşamada olup, önümüzdeki haftalarda işçi konseyine sunulması bekleniyor.

20.01.2025 10:39  Güncelleme: 10:46
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Dünyaca ünlü Alman bankası Commerzbank, yeni bir işten çıkarma hamlesine hazırlanıyor. Maliyetleri düşürmek için alınan önlem için hazırlıklar başladı. Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, İtalyan UniCredit'in kontrolünü artırma çabalarına karşı stratejik bir hamle olarak binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

UniCredit, Commerzbank'ın hisselerinin yaklaşık %28'ini kontrol ediyor; bunun %9.5'i doğrudan hisse sahipliği, geri kalanı ise finansal araçlar aracılığıyla sağlanıyor. Commerzbank Denetim Kurulu Başkanı Jens Weidmann, UniCredit'in bu hamlesine rağmen, iki banka arasında dostane bir birleşme olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

GEÇMİŞTEKİ İŞTEN ÇIKARMA PLANLARI

Commerzbank, daha önce de maliyetleri düşürmek ve kârlılığı artırmak amacıyla işten çıkarmalar gerçekleştirmişti. 2016 yılında banka, 9.600 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Ayrıca, 2013 yılında 4.000 ila 6.000 arasında çalışanıyla yollarını ayırmayı planladığını açıklamıştı.

YENİDEN YAPILANMA VE GELECEK STRATEJİLERİ

Commerzbank'ın mevcut işten çıkarma planları, UniCredit'in istenmeyen yaklaşımına karşı bir savunma mekanizması olarak değerlendiriliyor. Bu adımın, bankanın operasyonel verimliliğini artırmak ve hissedar değerini korumak amacıyla atıldığı düşünülüyor. Planların detaylarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Dev banka binlerce çalışanını işten çıkaracak

Financial Times, Commerzbank, İş Dünyası, Almanya, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev banka binlerce çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren:
    dijitallesme donemi artik bankacilik oyle 30 kisiyle yapilmiyor bir sube suan ortalama 7 kisi ile yonetiliyor yakinda 5 e dusur 1 0 Yanıtla
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