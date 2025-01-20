Dünyaca ünlü Alman bankası Commerzbank, yeni bir işten çıkarma hamlesine hazırlanıyor. Maliyetleri düşürmek için alınan önlem için hazırlıklar başladı. Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, İtalyan UniCredit'in kontrolünü artırma çabalarına karşı stratejik bir hamle olarak binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
UniCredit, Commerzbank'ın hisselerinin yaklaşık %28'ini kontrol ediyor; bunun %9.5'i doğrudan hisse sahipliği, geri kalanı ise finansal araçlar aracılığıyla sağlanıyor. Commerzbank Denetim Kurulu Başkanı Jens Weidmann, UniCredit'in bu hamlesine rağmen, iki banka arasında dostane bir birleşme olasılığının düşük olduğunu ifade etti.
Commerzbank, daha önce de maliyetleri düşürmek ve kârlılığı artırmak amacıyla işten çıkarmalar gerçekleştirmişti. 2016 yılında banka, 9.600 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Ayrıca, 2013 yılında 4.000 ila 6.000 arasında çalışanıyla yollarını ayırmayı planladığını açıklamıştı.
Commerzbank'ın mevcut işten çıkarma planları, UniCredit'in istenmeyen yaklaşımına karşı bir savunma mekanizması olarak değerlendiriliyor. Bu adımın, bankanın operasyonel verimliliğini artırmak ve hissedar değerini korumak amacıyla atıldığı düşünülüyor. Planların detaylarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Dev banka binlerce çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
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