Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

QNB Finansbank, kredi kartı ve kredilerde tahsili gecikmiş 1,05 milyar liralık alacağını 3 varlık yönetim şirketini sattığını bildirdi.

QNB Finansbank, 1,05 milyar lira tutarlı kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi türlerindeki tahsili gecikmiş alacağını 3 varlık yönetim şirketine sattığını duyurdu. AÇIKLAMA KAP'A YAPILDI QNB Finansbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızın takipteki krediler portföyünde izlenen, 1 milyar 54 milyon 893 bin 695 TL tutarlı kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi türlerindeki tahsili gecikmiş alacağı Ortak Varlık Yönetim Şirketi AŞ, Dünya Varlık Yönetim AŞ ve Hedef Varlık Yönetim Şirketi AŞ firmalarına satılmıştır." denildi.

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