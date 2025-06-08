2025 yılına hızlı bir yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Gram altın 5 Haziran'da 4.305 lirayla, ons altın ise 22 Nisan'da 3.500 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Şu sıralarda gram altın 4.175 liradan, ons altın ise 3.310 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Altının yılın ikinci yarısında nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından dikkat çeken tahminler geldi. Goldman Sachs, JP Morgan ve Citi, altına dair beklentilerini güncelledi.
Son Dakika › Ekonomi › Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi - Son Dakika
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