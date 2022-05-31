Dev baraj için son kontroller yapılıyor - Son Dakika
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Dev baraj için son kontroller yapılıyor

31.05.2022 12:51
Dev baraj için son kontroller yapılıyor

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı için son kontroller yapılıyor.

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı için son kontroller yapılıyor.

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın su tutma işleminin başlaması için hazırlıklar son hız devem ediyor. Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin 275 metrelik gövde yüksekliği ile en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak.

Gövde betonu döküm çalışmaları tamamlanan barajda elektromekanik, hidromekanik imalatlar, enerji yapıları ve mansap düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Temelden yüksekliği 275 m, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak.

Baraj inşaatı çalışması kapsamında Devlet Su İşleri yetkilileri bölgeye sık sık giderek incelemelerde bulunuyor. Son olarak, DSİ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemelerine DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Kalaycıoğlu ve Turan Uzun ile Şube Müdürü Sezai Yıldız eşlik etti. - ARTVİN

Dev baraj için son kontroller yapılıyor
Dev baraj için son kontroller yapılıyor
Dev baraj için son kontroller yapılıyor

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Kaynak: İHA

Yusufeli Barajı, Artvin, Baraj, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev baraj için son kontroller yapılıyor - Son Dakika


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