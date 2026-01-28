Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı - Son Dakika
Ekonomi

Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı

Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
28.01.2026 08:11
Kripto para şirketi Tether, yaklaşık 140 ton ve 23 milyar dolar değerindeki fiziki altın stoğuyla dünyanın en büyük devlet dışı altın rezervlerinden birini oluştururken, bu altınların nükleer sığınakta yüksek güvenlikli kasalarda tutulduğu bildirildi.

Kripto para piyasasının en büyük stablecoin ihraççısı Tether Holdings, fiziksel altın stokunu ciddi şekilde genişleterek dünyanın en büyük devlet dışı altın rezervlerinden birini oluşturdu. Şirketin bu hamlesi, geleneksel finans ve emtia piyasalarında büyük etki yaratıyor.

140 TON FİZİKİ ALTIN BİRİKTİRDİ

Tether CEO'su Paolo Ardoino'nun açıklamalarına göre, şirket son dönemde altın alımlarını hızlandırarak yaklaşık 140 ton fiziki altın biriktirdi. Bu stokun toplam değeri yaklaşık 23 milyar dolar olarak hesaplanıyor ve bankalar ile ulus devletler dışındaki en büyük altın birikimi olarak kayda geçti. Altınlar, eski bir nükleer sığınakta yüksek güvenlikli kasalarda tutuluyor.

ALTIN FİYATLARININ YÜKSELMESİNE KATKI SAĞLADI

Kripto ile altın dünyası arasındaki bu yeni köprü, hem geleneksel yatırımcıların dikkatini çekti hem de altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı. Tether'in altın alımlarının, özellikle geçtiğimiz yıl boyunca altın fiyatındaki küresel rallide önemli bir faktör olduğu belirtiliyor. Analistler, şirketin itibari rezerv stratejisinin kısa vadede arzı daraltarak fiyatlara olumlu yansıdığını ifade ediyor.

Tether'in altın stratejisi yalnızca fiziksel metal satın almakla sınırlı değil; şirket, HSBC'den üst düzey iki altın tüccarını kadrosuna katarak piyasa işlem kapasitesini artırma yönünde adımlar atıyor. Bu yaklaşım, firmanın yalnızca kripto para değil, emtia piyasalarında da söz sahibi olma hedefini yansıtıyor.

Not: Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

