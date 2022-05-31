Çiftçilere çeltik ve susam tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Çiftçilere çeltik ve susam tohumu dağıtıldı

31.05.2022 11:24

Siirt'in Tillo ilçesinde 25 çiftçiye çeltik, 15 çiftçiye de susam tohumu dağıtıldı.

Siirt'in Tillo ilçesinde 25 çiftçiye çeltik, 15 çiftçiye de susam tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" TAKEP) kapsamında kentte "Susam Çeltik El Ele Münavebe Projesi" yürütülüyor.

Bu kapsamda Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü Erenler mezrasında 25 çiftçiye 250 dekar alanda ekilmek üzere 4 bin 500 kilogram çeltik, 15 çiftçiye de 150 dekar alanda ekilmek üzere 150 kilogram susam tohumu desteği verildi.

Tillo Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, dağıtımın ardından çiftçilerle susam ekti, sorun ve taleplerini dinledi.

Susam ve çeltik ekiminin yaygınlaştırılması çalışmaları sayesinde 38 bin 500 kilogram susam, 100 bin kilogram çeltik verimi bekleniyor.

Çiftçilere çeltik ve susam tohumu dağıtıldı
Çiftçilere çeltik ve susam tohumu dağıtıldı
Çiftçilere çeltik ve susam tohumu dağıtıldı
Çiftçilere çeltik ve susam tohumu dağıtıldı
Çiftçilere çeltik ve susam tohumu dağıtıldı
Çiftçilere çeltik ve susam tohumu dağıtıldı
Çiftçilere çeltik ve susam tohumu dağıtıldı

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere çeltik ve susam tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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