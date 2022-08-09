Geykoca Barajı ekonomiye yılda 6 milyon lira katkı sağlayacak - Son Dakika
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Geykoca Barajı ekonomiye yılda 6 milyon lira katkı sağlayacak

09.08.2022 13:53
Geykoca Barajı ekonomiye yılda 6 milyon lira katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Çorum'da yapımı devam eden Geykoca Barajı'nın ekonomiye yılda 6 milyon lira katkı sağlayacağının tahmin edildiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Çorum'da yapımı devam eden Geykoca Barajı'nın ekonomiye yılda 6 milyon lira katkı sağlayacağının tahmin edildiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığı vurgulandı.

DSİ'nin modern sulamanın yaygınlaşması, arazi toplulaştırması gibi çalışmalarla tarımda yüksek verim elde edilmesini desteklediğinin belirtildiği açıklamada ayrıca musluklara içilebilir su ulaştırılması ile tarım arazisi ve yerleşim yerlerinin taşkından korunması için tüm gücüyle çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, DSİ'nin Çorum'da su yatırımlarının arttığının ve bu yatırımların bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığının altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'da yapımı devam eden Geykoca Barajı'nın tamamlanmasıyla 2 bin 310 dekar arazinin sulanabileceğini belirtti.

Akca, 37 metre yüksekliğe sahip barajın 831 bin metreküp su depolayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Barajın tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 6 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor. Önyüzü mebran kaplı homojen dolgu tipindeki barajın sulama tesisi tamamlanmıştır. Kret kotu 974 metre olan barajımızda dolgu çalışması tamamlanmış, mebran kaplamasına devam edilmektedir. Şu anda projede yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Geykoca Barajı ekonomiye yılda 6 milyon lira katkı sağlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geykoca Barajı ekonomiye yılda 6 milyon lira katkı sağlayacak - Son Dakika
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