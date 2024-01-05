Devrekani Belediyesi Su Faturalarında Yüzde 25 İndirim Yaptı

Devrekani Belediye Başkanı Engin Alkıkulaç, Devrekani Belediyesi olarak su faturalarında yüzde 25 indirime gittiklerini açıkladı.

Devrekani Belediyesi, Ocak ayı Belediye Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Devrekani Belediye Meclisi toplantısında yeni içme suyu hattı ile Güneş Enerji Santrali projesinin hizmete alınmasıyla su faturalarına da indirim yapılması kararı alındı. Devrekani Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda Devrekani'de içme suyu ücretlerine yüzde 25 indirim yapıldı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Ocak ayı olağan meclis toplantımızda oy birliği ile yeni içme suyu hattımızın devreye girmesi ve kurduğumuz Güneş Enerji Santrali aracılığı ile elektrik üreteceğimizden dolayı içme suyu maliyetimiz düşmüştür. Maliyetin azalmasına bağlı olarak vatandaşlarımızın kullandıkları su ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılmıştır. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi. - KASTAMONU