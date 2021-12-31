Devrekani İhtisas OSB, yatırım için Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığına teklif edildi

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yatırıma alınması noktasında teklif edildiğini açıkladı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgenin, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm işlemlerinin bitirildiğini ifade eden Altıkulaç, projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na, gelecek yıl yatırım programına alınması için teklif edildiğini söyledi.

Sosyal medya hesaplarından yaşanan son gelişmeyi duyuran Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık projemizin Tarım ve Orman Bakanlığındaki tüm iş ve işlemleri bitmiş olup Cumhurbaşkanlığımız Strateji ve Bütçe Başkanlığına yatırım programına alınmak üzere teklif edilmiştir. Tüm hemşehrilerimize saygıyla duyurulur" dedi.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu ziyareti sırasında gündeme gelen Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi, Kurtşeyh Mahallesi'nde 290 dönümlük hazine arazisi üzerine kurulacak. Her ne kadar güncel rakamlar belli olmasa da 100 milyon liralık bir yatırımla başlayan proje, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Devrekani'de kurulacak tesisle birlikte Türkiye'deki İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sayısı 30'a yükselecek. 19'u Tarıma Dayalı Organize Besi Bölgesi olan bölgeler, kurulduğu bölgenin tarımına ciddi katkı veriyor. - KASTAMONU