DHMİ, 91 yıllık geçmişinden aldığı güçle havalimanı işletmeciliğinde başarılarını sürdürüyor

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, gücünü 91 yıllık köklü geçmişinden alan kuruluşun, sivil havacılığın altın dönemi olan son 22 yılda havalimanı işletmeciliği ve hava seyrüsefer yönetiminde göz kamaştıran başarılara imza attığını bildirdi.

Keskin, DHMİ'nin 91'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri ve havalimanlarında sunulan üstün hizmetlerle ülkeyi dünya sivil havacılığının lideri haline getiren kuruluşun 91'inci yılını idrak etmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını aktardı.

DHMİ'nin kurulduğu 20 Mayıs 1933'ten bu yana sivil havacılığın gelişiminde öncü olduğuna işaret eden Keskin, "DHMİ, ülkemizin değerlerine değer katan proje ve hizmetleriyle Türkiye'nin uluslararası havacılıkta söz sahibi, önemli bir aktör olarak konumlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Gücünü 91 yıllık köklü geçmişinden alan kuruluşumuz, sivil havacılığımızın altın dönemi olan son 22 yılda havalimanı işletmeciliği ve hava seyrüsefer yönetiminde göz kamaştıran başarılara imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Keskin, yurdu bir ağ gibi saran yolcu ve çevre dostu havalimanları vasıtasıyla vatandaşların, hava yolu ulaşımının konforunu daha fazla tercih etmeye başladığına dikkati çekti.

DHMİ'nin hava seyrüsefer hizmetlerinde de başarı elde ettiğini aktaran Keskin, "Yetişmiş insan gücümüz ve ileri teknolojiye sahip altyapımızla yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasını maharetle yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Keskin, ülkenin her alanda küresel yükselişini ifade eden Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun yeni proje ve hizmetlere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, yeni başarılar için zirveye taşıdıkları havacılığı daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.