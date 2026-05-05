Didier Reynders'a Kara Para Soruşturması

ING Belçika, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun eski adaletten sorumlu üyesi Belçikalı siyasetçi Didier Reynders'ın şans oyunları aracılığıyla kara para akladığı şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 1,6 milyon avro uzlaşma ödemesi yaptı.

Belçika basınına göre, Brüksel Savcılığı, ülkede daha önce dışişleri ve maliye bakanlığı da yapmış olan Reynders'in kara para aklama davasında ING Belçika'ya mahkeme dışında bir uzlaşma teklifinde bulundu.

Uzlaşma, Belçika Merkez Bankasının Nisan 2025'te ING Belçika aleyhine "kara para aklamaya olası iştirak" nedeniyle yaptığı şikayetin ardından gerçekleşti.

Şikayette ING Belçika'nın, Reynders'e ait olduğu iddia edilen şüpheli işlemleri uzun süre Mali İstihbarat Birimi'ne bildirmediği öne sürülmüştü.

Brüksel Savcılığı, ING Belçika'nın Didier Reynders tarafından gerçekleştirilen ve toplamda 1 milyon avroyu aşan 245 nakit para yatırma ve 779 çevrim içi loto transferini neden bildirmediğini belirlemek için soruşturma başlatmıştı.

Reynders, 2019-2024 döneminde AB Komisyonu'nda adaletten sorumlu üye olarak, 1999'dan 2019'a kadar da sırasıyla federal hükümette maliye, dışişleri ve savunma bakanı olarak görev yapmıştı.

AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyeliği görevini devretmesinden birkaç gün sonra sorguya alınan Reynders'in evinde arama yapılmıştı.

Reynders'ın şans oyunları aracılığıyla yıllarca kara para aklamakla itham edildiği soruşturma ise halen devam ediyor.

Öte yandan, Belçika'da normal şartlarda banka işlemleri çok sıkı denetimden geçiriliyor. Para transferleri veya hesap hareketlerinde olağan dışı işlemler şüpheli olarak sınıflandırılarak ilgili birimlere yönlendiriliyor.