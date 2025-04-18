Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinin (DIGIAGE) bu yıl İzmir'de düzenlediği DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025 sona erdi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Bilişim Vadisinin İzmir kampüsünde yapılan kampın kapanış programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, oyun sektörünün küresel ölçekte 200 milyar dolara yakın pazar büyüklüğüne ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin dinamik oyun sektöründe önemli oyuncu haline geldiğini ifade eden Gönüllü, "Son 23 yılda teknoloji girişimciliği ekosistemimizin katettiği mesafe takdire şayan. Geçtiğimiz 4 yılda ülkemizdeki teknoloji girişimlerine gerçekleştirilen yatırım tutarı 5,1 milyar doları aştı. 2024'te yüzde 21'i yabancı yatırım olmak üzere 1,41 milyar dolar yatırım aldık. Türkiye oyun sektörü 2024'te bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 40 gibi etkileyici büyüme kaydederek 800 milyon doları aşan bir büyüklüğe ulaştı. Bu başarı, Türkiye'yi oyun sektöründe ise dünyada ilk 5 ülke arasına soktu." diye konuştu.

Gönüllü, Türkiye'de yaklaşık 850 aktif oyun stüdyosu ve girişimin bulunduğunu, 500'den fazla stüdyoya ev sahipliği yapan İstanbul'un Avrupa'nın en büyük ikinci oyun geliştirme merkezi konumuna geldiğini dile getirdi.

Yatırımcının oyun sektörüne yönelik ilgisinin arttığına işaret eden Gönüllü, şunları kaydetti:

"106 teknoparkımızda oyun alanında faaliyet gösteren 714 firma ve 12 AR-GE ile tasarım merkezi bulunmakta. Bu firma ve merkezlerde 11 binden fazla personel çalışıyor ve 1200'ün üzerinde oyun projesi yürütülüyor. Sağladığımız desteklerle bu firmalarımız, 231 milyar liranın üzerinde yurt içi satış ve 1,8 milyar doların üzerinde ihracat başarısı gösterdi. Son 5 yılda oyun sektörünün de içinde olduğu yazılım sektöründeki 5 bin 900 işletmeye 2,2 milyar lira destek sağladık. Son 23 yılda oyun alanında 237 projeye ve 1460 bilim insanı ve gencimize 1,2 milyar lira destek verdik."

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da katma değeri yüksek ürüne, alın terinden akıl terine, kaynak esaslı ekonomiden üretim ve yüksek teknoloji esaslı ekonomiye göç edilen bir dönemin yaşandığını ifade ederek, "Bizim en büyük servetimiz ve sermayemiz gençler. Gençlerimiz ne kadar kendisini geliştirirse Türkiye'nin bugünü ve geleceği o kadar aydınlık olur." dedi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise kamptan dünyada oynanacak başarılı oyunların çıkacağını belirtti.

Sektördeki yetenekleri buluşturduklarını söyleyen Tüzgen, "Oyun sektörü ekonomik katma değeri yüksek bir sektör. Sektör aynı zamanda kültür, fikir ve anlayış barındıran, oynayanlara bunları açık ve örtülü şekilde aktaran bir enstrüman. Dolayısıyla biz kendi kültürümüzü, değerlerimizi ve anlayışımızı oyunla dünyaya kazandırmayı ve yaygınlaştırmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim de aldılar

Kampa 250 oyun geliştiriciden oluşan 64 takım katıldı. Takımlar 5 gün boyunca ihtiyaç ve trendlere uygun oyunlar geliştirdi.

Katılımcılar kampta bir taraftan oyunlarını tasarlarken diğer taraftan da mentörlük, oyun tasarımı, yazılım, hukuk, animasyon ve yayıncılık gibi alanlarda eğitim aldı.

Kampın son gününde geliştirilen oyunlar 13 yatırımcıya sunuldu.