Üye Girişi
Digitürk hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı - Son Dakika

Digitürk hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

04.01.2022 13:12
Digitürk hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (Digitürk) ve 48 bayisi hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (Digitürk) ve 48 bayisi hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.

Küle, soruşturmanın, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ ve 48 bayisi hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6'ncı maddelerini ihlal ettikleri iddiasına yönelik açıldığını anımsattı. Söz konusu şirketin savunmalarının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenilmesi talebinin kabul edildiğini belirten Küle "Gizlilik içeren bölümler savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek olup, bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir." dedi.

Küle, ardından sözü, soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, söz konusu şirketin 2018-2019 sezonunda Türkiye Süper Ligi ve Birinci Lig müsabakalarının ödemeli televizyon yayıncılığı pazarında hakim durumda bulunduğunu söyledi. Temsilci, söz konusu teşebbüsün adı geçen sezonda geçerli 48 bayisiyle imzaladığı tek tip sözleşmelerin pasif satış yasağı içeriyor olması nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğini kaydetti. 48 bayinin her birinin de 2018-2019 sezonunda kendi ilgili coğrafi pazarlarında hakim durumda bulundukları, aralarında bir anlaşma yahut uyumlu eylem bulunmadığı ifade eden temsilci, buna karşın Krea İçerik tarafından tasarlanan yeniden satış sistemi çerçevesinde birbirlerinin bölgelerine pasif satış yapmadıkları ve marka içi rekabetin bu şekilde ortadan kalktığını ifade etti.

Soruşturma heyeti temsilcisi şöyle devam etti:

"Söz konusu eylemlerin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlanamayacağı, ayrıca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesinde sayılan koşulları sağlamadığından, bu eylemlere bireysel muafiyet tanınmasının mümkün olmadığı, bu nedenle Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."

Şirket avukatı da Digitürk'ün bayilerine pasif satışı yasaklamadığını, satış yasağının olduğu kabul edilse dahi bireysel muafiyet şartlarını karşıladığını savundu.

Bayi yetkililerinin dinlenilmesinin ardından toplantı gizli oturumla devam etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 19 Ocak 2022'de açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

YORUMLAR
500

Rekabet Kurulu, Digiturk, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Digitürk hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


TEB'den kampanya! Emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon TEB'den kampanya! Emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon         
14:05
Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar! Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar!         
14:00
Henüz 24 saat bile olmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor Henüz 24 saat bile olmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor         
13:52
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43

Son Dakika Haberleri
13:59 Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar!
13:58 ABD'de metroya ücretsiz binmek isteyen genç, 3 dolar için hayatını kaybetti! O anlar kamerada
13:52 Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi
13:51 Henüz 24 saat bile olmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor
13:17 Sahaya çıkacak futbolcu kalmadı! Beşiktaş'a korona bombası düştü
13:16 Esnaf ziyaretinde bulunan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler
13:06 2021 yılının yükselen zam yıldızı patates oldu!
13:02 Sevilen çiftten kötü haber! Koronavirüs Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in de kapısını çaldı
12:57 Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım
12:51 Bakan Dönmez açıkladı: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 14:10:34. #1.12#
SON DAKİKA: Digitürk hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement