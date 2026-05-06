Dijital Gümrük Dönüşümü Başladı

06.05.2026 09:13
Ticaret Bakanlığı, Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi'ni 4 Mayıs'ta tüm havalimanlarında uygulamaya aldı.

Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm amacıyla geliştirilen Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi'ni (HGBS) 4 Mayıs itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulamaya aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, HGBS ile hava yolu taşımacılığına ilişkin Beyan Formu ve eki belgeler, gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek. Böylece işlemler dijital bir yapıya kavuşacak.

Söz konusu uygulamayla kağıtsız işlem altyapısına geçiş, manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin temini ile veri güvenliği ve kalitesinin artırılması öngörülüyor.

Bu kapsamda hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin ve güvenliğin artırılması hedeflerinin eş zamanlı desteklenmesi amaçlanıyor.

Dönüşüm çerçevesinde kağıt kullanımının ortadan kaldırılmasıyla 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibarıyla her bir sefer için düzenlenen Hava Yolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunulması bekleniyor.

Kaynak: AA

