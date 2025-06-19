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Ekonomi

Dijital Hayat ve Skolyoz Riski

19.06.2025 11:28
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Çocuklarda artan dijital cihaz kullanımı, skolyoz riskini artırıyor. Uzmanlar uyarıyor.

Medicana Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Vural, skolyozun, artan dijital cihaz kullanımı ve hareketsiz yaşamla birlikte çocuklarda daha sık görülmeye başladığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, modern yaşam koşulları, skolyoz gelişiminde önemli bir risk faktörü haline geldi.

Uzun süreli masa başı oturma, ağır çantalar, hareketsizlik ve özellikle akıllı telefon ya da tablet kullanırken öne doğru eğilme alışkanlığı, ergenlik döneminde omurga gelişimini olumsuz etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Abdurrahman Vural, 7-8 yaş grubundaki çocuklarda bile skolyoz başlangıcının görülebildiğini kaydederek, bunun en büyük nedenlerinden birinin, ekran karşısında geçirilen uzun süreler olduğunu aktardı.

Özellikle telefon kullanırken başın öne eğilmesinin, omurgada uzun vadede kalıcı eğriliklere yol açabileceğine dikkati çeken Vural, "Telefon ekranına eğilmek, omurgayı eğmekle eşdeğer olabilir." ifadelerini kullandı.

Vural, omurganın gelişme çağında aldığı şeklin, bireyin tüm hayatı boyunca duruş ve hareket kabiliyetini etkilediğini vurgulayarak, "Ergenlik döneminde hızlı boy uzaması sırasında skolyoz eğriliği fark edilmeden ilerleyebilir. Bu nedenle çocukların sırt duruşları belirli periyotlarla kontrol edilmeli. Skolyozun yüzde 80'i 'idiopatik', yani nedeni bilinmeyen türdendir. Ancak geri kalan vakalarda doğumsal anomaliler, kas hastalıkları, travmalar ya da sinir sistemi hastalıkları gibi altta yatan farklı nedenler olabilir." değerlendirmelerini yaptı.

Genetik yatkınlığın da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Vural, ailesinde skolyoz öyküsü bulunan çocukların, düzenli olarak ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Vural, teknolojik alışkanlıkların da bu nedenler arasında yer aldığını, özellikle ergenlikte artan sosyal medya ve dijital oyun kullanımının çocukların duruşu üzerinde ciddi deformasyonlara neden olabildiğini ifade etti.

"Fizik muayenesi ve omurga grafisiyle tanı koymak mümkün"

Omuz seviyelerinde eşitsizlik, bel hattında simetri bozulması, kıyafetlerin tek taraflı eğri durması, sırt veya bel bölgesinde belirgin çıkıntı ve sırt ağrısının skolyozun ilk belirtileri olduğunu aktaran Op. Dr. Vural, "Bu belirtiler fark edildiğinde mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulmalıdır. Basit bir fizik muayenesi ve omurga grafisiyle tanı koymak mümkündür." ifadelerini kullandı.

Vural, skolyoz tedavisinin, her birey için farklılık göstereceğini vurgulayarak, "Bu nedenle, kesin teşhis mutlaka bir hekim tarafından konulmalı ve tedavi süreci kişinin yaşına, eğriliğin derecesine, kemik olgunluğuna ve genel sağlık durumuna göre bireysel olarak planlanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ergenlik dönemine giren çocukların sırt ve duruş kontrollerinin yılda bir yapılmasının, skolyozun erken tanısı açısından kritik önem taşıdığına dikkati çeken Vural, şunları kaydetti:

"Ayrıca çocukların uzun süre ekran karşısında oturmamaları, ekranla göz hizasında çalışmaları ve fiziksel aktiviteye yönlendirilmeleri gerekiyor. Skolyoz kader değildir. Ama geç fark edilirse sonuçları geri döndürülemez olabilir. Anne babaların çocuklarının sırtına sadece gözleriyle değil, farkındalıkla bakması gerekiyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Kadıköy, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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