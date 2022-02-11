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, yeni müşterilerine ilk faturaya kadar taahhütsüz cayma imkanı sunuyor - Son Dakika

, yeni müşterilerine ilk faturaya kadar taahhütsüz cayma imkanı sunuyor

11.02.2022 12:43
, yeni müşterilerine ilk faturaya kadar taahhütsüz cayma imkanı sunuyor

Vodafone, yeni nesil kapsamaya özel düzenlediği kampanya kapsamında, yeni müşterilerine ilk fatura kesim tarihine kadar cayma bedeli ödemeden kontratlarını sonlandırma hakkı tanıyor.

Vodafone, yeni nesil kapsamaya özel düzenlediği kampanya kapsamında, yeni müşterilerine ilk fatura kesim tarihine kadar cayma bedeli ödemeden kontratlarını sonlandırma hakkı tanıyor.

Şirket açıklamasına göre, 31 Mart'a kadar Vodafone'a gelen tüm bireysel müşteriler için geçerli olacak kampanya, 26 TL'den başlayan fiyatlarla deneyimlenebilecek.

Açıklamada kampanyaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Müşterilere en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle bağlantı hızlarını ve kalitelerini artırmaya devam ettiklerini kaydeden Şahin, 81 ilde 24 bini aşkın erişim noktasıyla en geniş 4.5G kapsaması sunan operatör olduklarını anlattı.

Şahin, 4.5G altyapılarını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni nesil kapsamamıza duyduğumuz güvenin bir sonucu olarak kampanya başlattık. Buna göre, Vodafone'a yeni gelen tüm müşterilerimize ilk fatura kesim tarihlerine kadar cayma bedeli ödemeksizin kontratlarını sonlandırma hakkı tanıyoruz. Böylece, yeni gelen müşterilerimize ilk fatura tarihine kadar taahhüt derdi olmadan yeni nesil kapsamamızı özgürce deneyimleme ve geniş 4.5G şebekemiz sayesinde kesintisiz iletişim kurma imkanı sunuyoruz. Vodafone olarak, 4.5G kalitemizi ve kapsama gücümüzü artırmaya yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

, yeni müşterilerine ilk faturaya kadar taahhütsüz cayma imkanı sunuyor

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Türk Lirası, Vodafone, 31 Mart, 5G, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi , yeni müşterilerine ilk faturaya kadar taahhütsüz cayma imkanı sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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