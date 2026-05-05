Dijital Pazarlama Zirvesi'nde Geleceğe Yön Veren Trendler

05.05.2026 18:46
TÜ Rektörü Hatipler, dijitalleşmenin hayatı dönüştürdüğünü vurguladı, öğrenciler için fırsatlar sundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, yeni bir ekosistem kabul edilen dijital pazarlamanın hayata yön verdiğini belirtti.

Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Pazarlama Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin günümüzün vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Dijitalleşmenin üretimden tüketime, iletişimden karar alma süreçlerine kadar hayatın her alanını kapsadığını belirten Hatipler, üniversitenin dijital olması için çaba harcadıklarını ifade etti.

Zirvenin asıl konusu olan pazarlamanın bir ürünü tanıtmanın çok ötesinde veriyi anlamayı, tüketiciyi doğru okumayı, doğru zamanda doğru içerikle güven sağlamayı ifade ettiğini anlatan Hatipler, şunları kaydetti:

"Yapay zekadan büyük veriye, içerik yönetiminden fenomen ekonomisine uzanan geniş bir yelpazede yeni bir ekosistemin şekillendiğini, hayatımıza girdiğini ve hayatımıza yön verdiğini hep birlikte yaşıyoruz. Bu zirvenin gerçek hedefi olan öğrencilere dijital pazarlama sektörünün önde gelen isimleri yeni çağın hayatınızın kariyer noktasının kapılarını açmak için anahtarlar verecekler."

"Çok boyutlu ekosistem"

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü de dijitalleşmenin toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatın bütün alanlarını yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Dijitalleşmenin pazarlama alanını da derinden etkilediğine değinen Ündücü, "Pazarlama yalnızca bir ürünün bir hizmetin tanıtımı ve satışıyla sınırlı değildir artık. Bugün pazarlama veri analizlerinden tüketici davranışlarına yapay zekadan sosyal medya stratejilerine, marka yönetiminden dijital iletişim kanallarına kadar çok boyutlu ekosisteme dönüşmüştür." dedi.

"Dünyadaki mega trendleri izlemelisiniz"

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ise daha hızlı olarak ve derinlikli sorular sorarak sektörde fark yaratılabileceğini vurguladı.

En önemli farkın geleceği görerek ve geleceğe hazırlanarak yapılabileceğini anlatan Özen, "Dünyadaki mega trendleri izlemelisiniz. Onları görmeden olmaz, kesinlikle orayı anlamadan bir kariyer planlaması yapamazsınız hangi işi yapıyorsanız yapın mega trendler işinizi etkileyecek. Bunun yanında teknolojik trendler de bunlarla kesişecek ve nelere bakarak kendi mesleki performansımızı belirleyeceğiz ve seçeceğiz. Fırsatlar varsa oraya gitmek lazım." diye konuştu.

Sektör temsilcileri "Dijital Pazarlama Zirvesi"nde deneyimlerini gün boyunca öğrencilerle paylaşacak.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

