Dijital pazarlamada 1 milyon istihdam açığı var

DOSABSİAD ve BUTGEM iş dünyasına yönelik 'Dijital Pazarlama Eğitimleri' projesi için çalışma başlattı. Kapsamlı eğitim programı ile dijital pazarlama uzmanlarının yetiştirileceği proje ile 1 milyon istihdam açığı olan alana yönelik Türkiye'de bir ilke imza atılmış olacak.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni (BUTGEM) ziyaret etti. Nilüfer Çevikel, BUTGEM ile birlikte ülke çapında ilk niteliğindeki bir projeyi hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını açıkladı. Alanında uzman isimlerin vereceği kapsamlı eğitimlerle geleceğin dijital pazarlama uzmanları yetiştirilerek iş dünyasına kazandırılacak.

E-Ticaretin artık alternatif değil ana ticaret şekli haline geldiğini ifade eden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ülkemizde yeterliliği olan dijital pazarlama uzmanı bulunamadığına dikkati çekerek "Pandemide e-ticaret, 5 yılda kat edeceği mesafeyi 1 yıl içinde kat etti. E-Ticaret yapan işletme sayısı geçen yıl 257 bin iken sayının bu yıl 350 bin olması öngörülüyor. Bu yeni model, artık bir alternatif ticaret kanalı değil ana akım haline geldi. Bu alanda yaşanan büyüme ile nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç da artmış oldu. Ülkemizde bu alanda 1 milyon istihdam açığı olduğu görülüyor. Nitelikli istihdam kaynağı oluşturmak amacıyla ivedilikle uzman yetiştirilmesi gerekiyor. Bu uzmanlıkla, uluslararası arenada ürünlerimizin pazarlanması açısından en önemli eksikliği gidermiş olacağız. Sanayicilerimiz firmalarına büyük katkılar sağlarken, ülke ekonomisine de azımsanamayacak değerler katmış olacak. DOSABSİAD olarak önemli bir eksiğin giderilmesine öncülük ederken yalnızca bölgemize değil, ülkemize katma değerler sağlamış olacağız." dedi.

"Alanında uzman isimler eğitim verecek"

BUTGEM Genel Koordinatörü Hakan Neşeli, DOSABSİAD ile yapılan iş birliği sayesinde önemli bir boşluğun doldurulacağını belirterek, "BUTGEM olarak, yaşam boyu eğitim anlayışıyla hareket ederek ülkemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal alandaki gelişiminde öncü ve örnek olmak için çaba gösteriyoruz. DOSABSİAD'la birlikte gerçekleştireceğimiz ve alanında uzman isimlerle, eğitim alacak kişileri buluşturacağımız dijital pazarlama eğitimiyle, dijital dönüşümün daha da ivme kazanacağına inanıyoruz. BUTGEM olarak iş dünyamızın talepleri doğrultusunda önemli bir alanda daha eğitim hizmeti sunacağız" diye konuştu. - BURSA