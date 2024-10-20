Dijital Platformlara Cezalar: 24 Milyon Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Platformlara Cezalar: 24 Milyon Lira

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden dijital platform ve internet sağlayıcılarına ceza kesti.

20.10.2024 10:16
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Ticaret Bakanlığınca, tüketicileri mağdur eden dijital platform ve internet servis sağlayıcılarına 24 milyon 192 bin lira para cezası verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin çıkarlarını korumak internet servis sağlama hizmeti sunan şirketler ile kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital platformlar hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, denetimlerde dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketler tarafından fiilen sunulmayan hizmet için tüketicilerden bedel talep edilmesi, süresi içinde taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması, vadedilen nitelikte hizmet sunulmaması, abonelik fesih taleplerinin süresi içerisinde yerine getirilmemesi, herhangi bir hizmetten faydalanmayan tüketicilere fatura düzenlenerek kendilerinden ücret talep edilmesi gibi mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği belirtildi.

Tüketicilere yaşatılan mağduriyetlere dikkat çekilen açıklamada, "Dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketlere 24 milyon 192 bin lira para cezası kesildi. Dijital yayın sektöründe yer alan firmaların mevzuata uyum durumlarının kontrol edilmesiyle, hem vatandaşların çıkarlarını korumak hem de tüketici memnuniyetini sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haksız ticari uygulamalara 9 ayda 187,4 milyon liralık ceza

Açıklamada, bu yılın 9 ayında Bakanlık tarafından tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler dolayısıyla 159 firmaya 448,7 milyon lira ceza uygulandığı da aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri nedeniyle 14 bin 829 firmaya 187,4 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri (ürün güvenliği) kapsamında 5 bin 883 firmaya 19,5 milyon lira, ilgili kanun kapsamında il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise 179 bin 217 firmaya 201,5 milyon lira olmak üzere 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası verildi."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, İnceleme, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Platformlara Cezalar: 24 Milyon Lira - Son Dakika

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