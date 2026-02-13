Dijital Radyo DAB+ ile Yenilik - Son Dakika
Dijital Radyo DAB+ ile Yenilik

13.02.2026 12:50
DAB+ teknolojisi, 15 radyo kanalıyla enerji verimliliği ve net ses deneyimi sunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl hizmete alınan ve net bir ses deneyimi sunmasının yanında, aynı frekansta birden fazla radyo kanalını barındırabilen DAB+ teknolojisiyle, 15 radyo kanalının hizmet sunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, "13 Şubat 2025 Dünya Radyo Günü"nde hizmete alınan, yeni nesil dijital radyo yayıncılığı DAB+ hakkında yazılı açıklama yaptı.

DAB+'nın, parazitlerden arındırılmış net bir ses deneyimi sunan ve aynı frekansta birden fazla radyo kanalını barındırabilme kapasitesiyle frekans verimliliğini artıran bir teknoloji olduğunu belirten Uraloğlu, dünyanın dijitalleşmesiyle birlikte, iletişim ve medya mecralarının da hızla değişim geçirdiğine dikkati çekti. Radyo yayınlarının da bu değişimden etkilendiğine işaret eden Uraloğlu, daha iyi ses kalitesi ve daha fazla kanal kapasitesi elde etmek için dijital radyo yayıncılığının keşfedildiğini, bu ilk girişimlerin zamanla gelişim göstererek daha da geliştiği ve DAB+ halini aldığını aktardı.

Bakan Uraloğlu, 2018 yılında hizmete açılan Çamlıca Kulesi sayesinde, dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilme kapasitesiyle Türkiye'nin yayıncılık alanında dünya çapında bir ilke imza attığını hatırlatarak "DAB+ teknolojisi ile radyo yayıncılığımıza yeni bir soluk getiren, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek bir yeniliği, Çamlıca Kulemizde hayata geçirdik. DAB+ ile İstanbul'a 448 yeni radyo frekansı kazandırdık. Kamu ve özel olmak üzere 15 radyo kanalımız bu yeni teknolojiyle hizmet sunuyor." ifadelerini kullandı.

Yüzde 90 oranında enerji tasarrufu sağlayan DAB+ karbon emisyonlarını da azaltıyor

DAB+'nın frekans verimliliğini artıran bir teknoloji olduğunun altını çizen Uraloğlu, bu teknolojinin metin, görüntü ve canlı trafik bilgileri gibi ek içerikler sunarak, dinleme deneyimini de zenginleştirdiğini vurguladı.

Uraloğlu, bu sayede kullanıcıların sadece müzik ve konuşma değil, aynı zamanda faydalı bilgi akışına da erişebildiğine değinerek şunları kaydetti:

"DAB+'nın en önemli avantajlarından biri de analog sistemlere göre, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik sunması. 16 yayını tek bir frekans ve tek bir vericiyle iletebiliyor ve toplam enerji tüketimi sadece 12,2 kilovat. Analog FM vericiler ise her yayın için ayrı bir frekans ve verici kullanır. 16 yayın için toplam enerji tüketimi, 128 kilovattır. Böylece, DAB+ yüzde 90 oranında enerji tasarrufu sağlarken, karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltarak çevre dostu bir yayıncılık imkanı sunuyor."

Kaynak: AA

