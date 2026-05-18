Dijital Ürün Pasaportu Türk Tekstil Sektörü İçin Fırsat

18.05.2026 11:14
AB'nin dijital ürün pasaportu uygulaması, Türk hazır giyim sektörüne ihracatta avantaj sağlayacak.

Avrupa Birliği'nin (AB) sürdürülebilir ekonomi politikaları kapsamında gelecek yıl tekstil ürünleri için zorunlu tutmaya hazırlandığı "dijital ürün pasaportu", Türk hazır giyim sektörü tarafından rakip ülkelere karşı fırsat ve yeni bir ihracat anahtarı olarak görülüyor.

AB'nin, Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda tekstil sektöründe şeffaflığı ve izlenebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçireceği, ürünün tarladan rafa tüm yolculuğunu dijital bir veri setiyle kayıt altında tutan kimlik niteliği taşıyan dijital ürün pasaportu için, Türk hazır giyim sektörü hazırlıklarını sürdürüyor.

Ürünün ham madde kaynağı, su ve enerji tüketimi, karbon ayak izi ve geri dönüştürülebilirliği gibi kritik bilgileri içeren uygulama ürünün çevresel etkisini belgeleyecek. Üzerinde yer alan kare kodlar aracılığıyla hem tüketiciler hem de gümrük yetkilileri bu verilere erişebilecek.

"Uzak Doğu rakiplerimize karşı avantaj sağlayacağız"

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, AA muhabirine sektörde pasaporta yönelik hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Eğitim ve seminerlerle üreticileri bilgilendirdiklerini kaydeden Bağcı, bu konuda Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi yürüttüklerini anlattı.

Sistemin tarladan başlayan zorlu bir izleme süreci gerektirdiğini ifade eden Bağcı, "Dijital ürün pasaportu düşünülenin aksine Türk hazır giyim sektörü için bir avantaj çünkü Türk hazır giyim sektörünün adaptasyonu ne kadar kolaysa, bizim rakiplerimiz olan Uzak Doğu, Bangladeş, Vietnam, Çin gibi ülkelerin adapte olması daha zor. O yüzden bizim için dezavantaj gibi görünen şey aslında sektörümüzün adaptasyona yatkınlığı sebebiyle ileride ihracat, müşterilere ulaşma anlamında avantajımıza döneceğine inanıyorum. Adapte olamayan firmalar tabii ki zarar görecekler ama bunun olmaması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bağcı, dijital ürün pasaportu uygulamasına ilişkin şunları söyledi:

"Eğer üretici firmalar, ürün pasaportunu sunamazsa ek vergi uygulanacak Avrupa Birliği tarafından. Gümrükten geçememe gibi değil ama ek vergiyle, ek maliyetlerle karşılaşacak. Tabii bu da onların ürünlerini rekabetçi bir şekilde piyasaya sunamamalarını sağlayacak. Bu ürün pasaportu olmayan hiçbir firma orta vadede piyasada tutunamayacak. İlk önce büyük firmalar, büyük alıcılar bunu uygulayacak. Sonra ölçeğe göre aşağı doğru yıllar içerisinde sirayet edecek ve tamamında artık önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde de tamamen bu bütün sektörü yayılmış olacak."

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya ise sektörün henüz tam anlamıyla dijital ürün pasaportuna hazır olmadığını ancak yazılım altyapısının hızla geliştiğini belirtti.

Üretim süreçlerinin her aşamasını kontrol altına almanın kritik önem taşıdığını dile getiren Akçakaya, "Sektörün bu yolu bir an önce dikkate alıp stratejisini belirlemesi gerekiyor." dedi.

Dijital ürün pasaportu uzmanı Bekam Örün de uygulamanın teknik zorunluluklarına dikkati çekerek bir ürünün "şeceresini" ortaya koyacak uygulamanın tercih değil, şart olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
