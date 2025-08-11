DİKO Başkanı Yüksel\'den İftiralara Yanıt

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, oda ve şahsına yönelik bazı basın yayın organlarında iftira içerikli asılsız iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

DİKO Başkanı Yüksel, kuyumcular odasının seçim süreci yaklaşırken, son dönemde gerek odaya gerek şahsına yönelik asılsız iddialar ve iftira içerikli paylaşımların, bazı kişiler tarafından kasıtlı şekilde gündeme getirildiğini üzülerek görmekte olduklarını söyledi.

Bu süreçte, özellikle aday olmayı düşünen bazı şahısların, seçim çalışmalarını etik ve demokratik zeminlerde yürütmek yerine, şahsını ve odanın kurumsal itibarını hedef alan karalama kampanyaları ve algı operasyonları üzerinden yürütme gayretinde oldukları görülmekte olduğunu belirten Yüksel, "Ne yazık ki, bu kişiler zaman zaman "basın" adı altında faaliyet gösteren, gerçekte ise basın meslek ilkeleriyle hiçbir bağı olmayan sahte mecraları ve şahısları da kullanmaktadır. Söz konusu kişiler, internet üzerinden kolayca kurulan haber siteleri aracılığıyla iş insanlarına şantaj girişimlerinde bulunmakta, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları servis ederek hem kişilerin itibarını hem de kamuoyunu yanıltmaktadır. Bazı mecraların, kendilerine iletilen iftiraları "iddia" olarak sunup, araştırma yapmadan ve doğrulatmadan yayınlamayı mesleki bir zorunluluk gibi göstermeye çalıştıklarını da üzülerek görmekteyiz. Oysa ki, basın özgürlüğü; doğrulanmamış, mesnetsiz ve kişi/kurum itibarını zedeleyen içerikleri yayma özgürlüğü değildir. Bu tür davranışlar hem meslek etiğine hem de hukuka aykırıdır" dedi.

"Odamız, kuruluşundan bu yana şeffaflığı ilke edinmiş olup, başkanımız ve yönetimimiz 24 saat esnafımızın hizmetindedir. Kulağınıza gelen her türlü doğru veya yanlış bilgiyi, bizzat odamıza ulaşarak ya da yönetimimizle iletişime geçerek öğrenebilir, en doğru bilgiyi doğrudan kaynağından alabilirsiniz" diyen Yüksel, şöyle konuştu:

Kamuoyunun ve gerçek anlamda gazetecilik yapan değerli basın mensuplarımızın dikkatine; önümüzdeki süreçte, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları araştırmadan yayınlayan, "basın" adı altında faaliyet gösteren sahte mecralara ve kişilere itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Doğru bilgiye ulaşmak adına, tarafımızdan ya da yetkili resmi kurumlardan teyit alınmadan yapılacak haberler, yanlış yönlendirmelere sebep olmaktadır.

Her kim olursa olsun, iftira ve karalama niteliğindeki içerikleri paylaşan veya buna alet olan kişi, kurum ya da internet sitesi hakkında, gerekli görülmesi halinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz. Kuyumcular Odamızın itibarı, esnafımızın birliği ve şehrimizin ticari huzuru her şeyin üzerindedir. Bu hassasiyetle, tüm esnafımızı ve kamuoyunu sağduyulu olmaya, doğrulanmamış hiçbir bilgiye itibar etmemeye davet ediyoruz." - DİYARBAKIR