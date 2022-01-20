Dilovası Belediyesi'nde sevindiren sözleşme

Dilovası Belediyesi'nin memur ve sözleşmeli çalışanlarını ilgilendiren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi, tavan tutar üzerinden imzalandı.

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi, Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni arasında imzalandı. Programda Konuşan Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, "Türkiye genelinde Bem-Bir-Sen şubeleri arasında üye ve kazanımlar noktasında 1 numarada bulunan Kocaeli Şubesi olarak, yetkili kurumlarda imzaladığımız sözleşmelerin finalini, Dilovası Belediyesi'nde düzenlenen bu mutlu program ile yaptık. Yapılan sözleşme için başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese, şubem ve üyelerim adına teşekkür ediyorum. 2022-2023 yıllarını kapsayacak sözleşme maratonuna Derince Belediye Başkanımız Zeki bey ile başlamıştık. Bugün Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir'le finale yakışır bir sözleşme imzalayarak bu süreci tamamladık. Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyor, bu programda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bütçemizin el verdiğinin en iyisini yapmaya çalıştık"

Sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Hamza Şayir ise "Bütçemizin el verdiğinin en iyisini yapmaya çalıştık. Memur arkadaşlarımız aldıkları zamla kendi refah seviyelerini artırırken, aslında dolaylı yoldan ilçe esnafımıza da katkı sunmuş olacaklar. Çok şükür hep birlikte ilçemiz için canla başla çalışıyoruz. İlçemizin büyümesi, gelişmesi ve Yükselen Şehir Dilovası'nı hep birlikte inşa etme gayretindeyiz. Merkeze insanı koyarak, adaletli ve ilkeli, kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu noktada da sizlere büyük işler düşüyor. Sizler ne kadar özverili çalışır, kurumumuza katkı sağlarsanız, o kadar güçlü olur ve çalışmalarımızı daha iyi bir şekilde gerçekleştiririz. Sizlere güveniyor, her birinize emeklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Faruk Zihni, Başkan Şayir'e teşekkür plaketi takdim etti. - KOCAELİ