Dimes Gıda'nın Bonosu Başarıyla İhaleye Çıktı
Dimes Gıda'nın Bonosu Başarıyla İhaleye Çıktı

20.05.2026 15:32
Dimes Gıda'nın ilk borçlanma aracı ihracı 250 milyon lira ile başarıyla tamamlandı.

ÜNLÜ & Co'nun iştiraki ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen Dimes Gıda finansman bonosu ihracı, başarıyla tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başlangıçta 150 milyon lira nominal tutar olarak planlanan ihraç, yoğun talep üzerine 250 milyon liraya yükseltildi.

Talep toplama süreci 14 Mayıs'ta tamamlanan ihraç, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ve 364 gün vadeyle gerçekleştirildi. İşlem aynı zamanda, Dimes Gıda'nın sermaye piyasalarındaki ilk borçlanma aracı ihracı olma özelliğini taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım, Dimes Gıda'nın sermaye piyasalarındaki ilk borçlanma aracı ihracına aracılık etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yıldırım, ÜNLÜ & Co olarak reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren işlemlere katkı sunmaya ve yatırımcılarla sürdürülebilir bağlar kurmalarını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ Kurumsal ve Hazine Çözümleri Direktörü Özlem Çelen de yatırımcı beklentileri doğrultusunda yapılandırılan ihracın, değişken faiz yapısı, vade kompozisyonu ve etkin fiyatlamasıyla başarılı bir işlem örneği ortaya koyduğunu kaydetti.

Çelen, Dimes Gıda gibi sektöründe güçlü konuma sahip şirketlerin sermaye piyasalarına ve finansmana erişim süreçlerinde çözüm ortağı olmaya devam edeceklerini anlattı.

Kaynak: AA

