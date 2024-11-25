Dinçer Lojistik'ten Yeni Depo Yatırımı

Ekonomi

Dinçer Lojistik, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 45 bin metrekarelik iki yeni deposunu devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dinçer Lojistik, özellikle son 5 yıldır yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yatırımlarla hizmet çeşitliğini genişletti. İlk kurulduğu yıllarda tehlikeli madde lojistiği üzerinde yoğunlaşan şirket, son 10 yılda gıda, hızlı tüketim ürünleri, e-ticaret, beyaz eşya, inşaat ve otomotiv sektörlerini portföyüne ekledi.

Dinçer Lojistik, özellikle ihracat yapan Türk firmalarının Avrupa piyasasında en önemli çözüm ortağı haline geldi. Şirket, Ankara'nın Akyurt ilçesinde açtığı iki yeni deposuyla depo kapasitesini 500 bin metrekarenin üzerine çıkardı.

Dinçer Lojistik, Dinçer Technology adı altında kurduğu yeni teknoloji şirketi ile lojistik süreçlerin daha verimli ve çevre dostu hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu teknoloji yatırımları, depo yönetimi, rota optimizasyonu, filo yönetimi gibi kritik alanlarda yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, Dinçer Lojistik olarak yıllar içinde bir ekip ruhuyla hareket ettiklerini ve bu sayede başarılı olduklarını belirtti.

Dinçer, her adımda ekip olmanın gücünü hissettiklerini kaydederek, "Yatırımlarımızı büyütürken bu ruhu korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

5 yıl önce Avrupa'da ilk depolarını açtıklarını, şu an 6 ülkede 9 depolarıyla Türk firmalarının yanında olduklarını ifade eden Dinçer, "Önümüzdeki dönemde var olduğumuz ülkeleri ve depo sayımızı artırmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Dinçer, teknolojiye yaptıkları yatırımların sadece şirketlerinin değil, sektörün de geleceğini şekillendirdiğini belirterek, "Dijitalleşme sayesinde operasyonel süreçlerimizde büyük bir verimlilik artışı sağlıyoruz ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.