Direktörler Enstitüsü: İngiliz şirketlerin çoğu Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor - Son Dakika
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Direktörler Enstitüsü: İngiliz şirketlerin çoğu Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor

05.04.2022 18:14
Direktörler Enstitüsü: İngiliz şirketlerin çoğu Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da önde gelen iş dünyası topluluklarından Direktörler Enstitüsü (IoD), her 10 İngiliz şirketinden 9'unun Rusya-Ukrayna savaşından ekonomik olarak olumsuz etkilenmesinin beklendiğini duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da önde gelen iş dünyası topluluklarından Direktörler Enstitüsü (IoD), her 10 İngiliz şirketinden 9'unun Rusya- Ukrayna savaşından ekonomik olarak olumsuz etkilenmesinin beklendiğini duyurdu.

IoD, 11-28 Mart 2022'de 689 İngiliz şirketinin üst düzey yöneticisi ile gerçekleştirdiği "Ekonomik Güven Endeksi" anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankette, her 10 İngiliz şirketinden 9'unun Rusya-Ukrayna savaşından ekonomik olarak olumsuz etkilenmesinin beklendiği aktarılarak, ankete katılan şirket yöneticilerinin yüzde 53'ünün artan enerji fiyatlarının faaliyetlerinde olumsuz etki yarattığını belirttiği, böyle düşünen yöneticilerin oranının geçen yılın mart ayında yüzde 14 olduğu bildirildi.

Ankete katılan yöneticilerin yüzde 51'inin İngiltere'de 2022 sonunda yıllık enflasyonun yüzde 6 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesini beklediği kaydedildi.

Ankette, Ekonomik Güven Endeksi'nin şubatta eksi 4 olan seviyeden martta eksi 34'e gerilediği, bunun Ekim 2020'den bu yana en düşük seviye olduğu bildirildi.

IoD Başekonomisti Kitty Ussher, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İş dünyası, Ukrayna'nın işgalinin ardından güven konusunda dramatik bir çöküş yaşadı. Bu durum, birçok firmanın yatırım planlarını askıya almasına yol açtı." ifadelerini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın daha önce "iş dünyasına yatırımların desteklenmesi amacıyla bazı teşviklerin sağlanabileceği" yönündeki açıklamasını hatırlatan Ussher, bunun gerçekleştirilmesinin artık daha da acil hale geldiğini belirtti.

PwC'nin 18- 21 Mart'ta 2 bin 7 kişiyle yapılan tüketici güveni anketine göre, ülkede tüketici güveni, geçen ay 2008 yılı finans krizinden bu yana en sert düşüşü kaydetti. Geçen yılın mart ayında 8 seviyesinde olan tüketici güveni, bu yılın aynı döneminde eksi 20 seviyesine geriledi.

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England, Ukrayna, Londra, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Direktörler Enstitüsü: İngiliz şirketlerin çoğu Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor - Son Dakika


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