Türkiye-Slovenya Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Türkiye-Slovenya Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı

10.08.2022 12:46
Türkiye-Slovenya Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'dan iş dünyası olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve transit geçiş konularında destek talep ettiklerini bildirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'dan iş dünyası olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve transit geçiş konularında destek talep ettiklerini bildirdi.

Türkiye-Slovenya Yuvarlak Masa Toplantısı, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ve iki ülke iş insanlarının katılımıyla JW Marriott Hotel'de gerçekleştirildi.

Olpak burada yaptığı konuşmada, "Slavlar ülkesi" anlamına gelen ve ekonomik hareketliliğiyle öne çıkan ülke Slovenya'dan gelen misafirleri Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin hem dostane biçimde sürdüğünü hem de çeşitlilik içinde olduğunu, ilişkilerin bu eğiliminin ekonomik alanda da kendisini gösterdiğini söyledi.

İki ülke dış ticaret hacminin 2021 yılında 2 milyar dolar olduğunu belirten Olpak, "Pozitif şekilde stabil devam eden ticaretimiz var. Amacımız, iş dünyası olarak ticaretimizi dengeli şekilde artırmak. Devlet yetkililerimiz, büyükelçilerimiz burada. Bunu yaparken de onlar önümüzü açacak, bizler de iş insanları olarak daha fazla gayret göstereceğiz." dedi.

Olpak, 37 yıldır bir iş platformu olarak faaliyet gösterdiklerini dile getirerek, "8'i sektörel ve özel amaçlı olmak üzere 151 iş konseyimiz var. Bunlardan 143'ü ülkelerarası iş konseyi." ifadesini kullandı.

Teknoloji ve dijitalleşmenin farkında olduklarını, bu kapsamda Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ni faaliyete aldıklarını dile getiren Olpak, Slovenya'nın da son zamanlarda açtığı Devlet Dijital Dönüşüm Dairesi ile dijitalleşmeyi desteklediğini söyledi.

Olpak, iş dünyalarının bu konuya karşılıklı olarak birlikte odaklanabileceğini vurguladı.

AB denildiğinde hep Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve transit geçiş konularının gündeme geldiğine işaret eden Olpak, "Sayın Cumhurbaşkanından (Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor) bu iki konuda kendilerinin desteğini iş dünyası olarak talep ettiğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Olpak, bilgi ve networkün önemine dikkati çekerek, Sloven iş dünyasının da DEİK'in tüm dünyaya yayılmış iş konseylerine ait networkten yararlanabileceğini ifade etti.

Sloven yazar Vladimir Bartol'ün "Hayal hayatın temel taşlarından biridir." sözüne atıfta bulunan Olpak, "Hayalci değiliz ama hayal kurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. İş dünyası temsilcileri olarak, önümüzdeki dönemde ticaret ve yatırım ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşımanın hayalini kurduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

"Yeni nesil sektörler önem kazanacak"

DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Fatih Canpolat da toplantıyı, Kovid-19 salgını sonrası yeni dönemle birlikte her geçen gün büyüyen ve gelişen ikili ilişkilerin önemli bir habercisi olarak gördüklerini belirterek şunları kaydetti:

"İş konseyi olarak karşı kanat kuruluşumuz Slovenya Sanayi ve Ticaret Odasının değerli destekleriyle geçtiğimiz haziran ayında Slovenya'da önemli temaslarda bulunduk. Bu temas vesilesiyle de Sloven ve Türk iş dünyasının, önümüzdeki dönemde var olan potansiyeli daha da ileri taşıyacağını, mevcut ticari hacmin çok daha ötesinde bir potansiyele sahip olduğunu gözlemledik. Otomotiv, enerji ve makina gibi öne çıkan sektörlerin yanında, bilişim ve elektrikli cihazları kapsayan yeni nesil sektörlerin de gelecekteki dönemde önem kazanacağı bilinmelidir.

Türkiye-Slovenya İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde Sloven dostlarımızla çok daha büyük girişimlerde ve ortaklıklarda bulunacağımıza olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu kapsamda, eylül ayının sonlarına doğru iki iş dünyasının değerli katkılarıyla iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz."

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Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Slovenya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Slovenya Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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