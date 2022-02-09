Diş Lekeleri Neden Oluşur?

Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dt.
Ceren Gölcü, diş lekelerini önlemenin yollarını Wise TV'ye anlattı.
Diş lekelerini oluşturan en büyük etkenlerin tükettiğimiz
gıdalar olduğuna dikkat çeken Dt. Gölcü; "Gün içinde sıklıkla tekrarlanan
kahve, çay, sigara gibi alışkanlıklar diş lekelerinin en büyük etmenleri. Tüm
bunların dışında sistemik hastalıklar üst üste kullanılan antibiyotiklerde diş
lekelerine neden olur. Bunun yanında bazı sistemik hastalılarda diş lekelerine
davetiye çıkarabilir. Ancak 2. Sıralamadadır. İlk sırayı her zaman kahve, çay
ve sigara alır" şeklinde konuştu.
Diş hekimi Ceren Gölcü, son olarak bu alışkanlıklarından
kurtulamayan ama diş lekelerinden de rahatsız olan hastalarına, günde iki
kereden fazla ağız içi hijyenini sağlamalarının elzem olduğunu söyledi.
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