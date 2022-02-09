Diş Lekeleri Neden Oluşur?

Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dt.

Ceren Gölcü, diş lekelerini önlemenin yollarını Wise TV'ye anlattı.

Diş lekelerini oluşturan en büyük etkenlerin tükettiğimiz

gıdalar olduğuna dikkat çeken Dt. Gölcü; "Gün içinde sıklıkla tekrarlanan

kahve, çay, sigara gibi alışkanlıklar diş lekelerinin en büyük etmenleri. Tüm

bunların dışında sistemik hastalıklar üst üste kullanılan antibiyotiklerde diş

lekelerine neden olur. Bunun yanında bazı sistemik hastalılarda diş lekelerine

davetiye çıkarabilir. Ancak 2. Sıralamadadır. İlk sırayı her zaman kahve, çay

ve sigara alır" şeklinde konuştu.

Diş hekimi Ceren Gölcü, son olarak bu alışkanlıklarından

kurtulamayan ama diş lekelerinden de rahatsız olan hastalarına, günde iki

kereden fazla ağız içi hijyenini sağlamalarının elzem olduğunu söyledi.