Dış Ticaret Açığı Haziranda Sınırlı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Dış Ticaret Açığı Haziranda Sınırlı Arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü belirterek, yıllık bazda dış ticaret açığının haziranda, bayram etkisi kaynaklı olarak, geçen aya göre sınırlı arttığını bildirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi. Yıllık dış ticaret açığı haziranda, bayram etkisi kaynaklı, geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor.

31.07.2024 10:57
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü belirterek, yıllık bazda dış ticaret açığının haziranda, bayram etkisi kaynaklı olarak, geçen aya göre sınırlı arttığını bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Yıllık dış ticaret açığı haziranda, bayram etkisi kaynaklı, geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Sosyal Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış Ticaret Açığı Haziranda Sınırlı Arttı - Son Dakika

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