Dış Ticaret Açığı Mart Ayında 26 Milyar Dolar İyileşti - Son Dakika
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Ekonomi

Dış Ticaret Açığı Mart Ayında 26 Milyar Dolar İyileşti

Dış Ticaret Açığı Mart Ayında 26 Milyar Dolar İyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğiliminin 8 aydır kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Mart ayında yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. Şimşek, Türkiye'nin stratejik konumu sayesinde salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri ve küresel ticarette parçalanmanın olumlu etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, yapısal reformlarla Türkiye'nin küresel ticaretteki yerini daha da güçlendireceğini vurguladı.

30.04.2024 14:39
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğiliminin 8 aydır kesintisiz devam ettiğini bildirerek, "Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mart ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ekonomi programının çalıştığına dikkati çeken Şimşek, "Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi 8 aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanmanın, dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artırdığına işaret etti.

Stratejik konumuyla Türkiye'nin bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Şimşek, "Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış Ticaret Açığı Mart Ayında 26 Milyar Dolar İyileşti - Son Dakika

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