Dış Ticaret Haddi 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Dış Ticaret Haddi 2025'te Artış Gösterdi

Dış Ticaret Haddi 2025\'te Artış Gösterdi
11.07.2025 10:52
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Mayıs 2025'te dış ticaret haddi 89,1'e çıkarak 2,9 puan yükseldi. İhracat ve ithalat verileri açıklandı.

2024 yılı Mayıs ayında 86,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,9 puan artarak, 2025 yılı Mayıs ayında 89,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 arttı, yakıtlarda yüzde 16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 0,5 azaldı

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 8,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 0,3 azaldı

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,9 arttı, yakıtlarda yüzde 14,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 2,9 arttı

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 3,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 12,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Nisan ayında 143,7 iken 2025 Mayıs ayında yüzde 12,6 oranında artarak 161,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Mayıs ayında 158,6 iken 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 3,6 oranında artarak 164,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Nisan ayında 138,0 iken 2025 Mayıs ayında yüzde 6,6 oranında azalarak 128,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Mayıs ayında 122,5 iken 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 9,5 oranında artarak 134,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Mayıs ayında 89,1 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Mayıs ayında 86,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,9 puan artarak, 2025 yılı Mayıs ayında 89,1 oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış Ticaret Haddi 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika

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