Dış Ticaret Haddı Artışta

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şubat 2026'da dış ticaret haddı 6,3 puan artarak 92,7 oldu. İhracat ve ithalat verileri açıklandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında dış ticaret haddinin, bir önceki yılın aynı ayına göre 6,3 puan artarak 92,7 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7 arttı, yakıtlarda yüzde 6,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 arttı. İhracat miktar endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 35,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 5 ARTTI

İthalat birim değer endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7 arttı, yakıtlarda yüzde 14,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı. İthalat miktar endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 6,3 puan artarak 2026 yılı Şubat ayında 92,7 oldu.

Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:13:54. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.