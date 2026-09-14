Dış ticaret haddi Temmuz'da 4,0 puan azalarak 91,3'e geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dış ticaret haddi Temmuz'da 4,0 puan azalarak 91,3'e geriledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2025 yılı Temmuz ayındaki 95,3 seviyesinden 4,0 puan azalarak 2026 yılı Temmuz ayında 91,3 oldu. TÜİK verilerine göre aynı dönemde ihracat birim değer endeksi yüzde 8,2, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 12,8 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Temmuz ayında 95,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,0 puan azalarak, 2026 yılı Temmuz ayında 91,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,0 arttı, yakıtlarda yüzde 39,4 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,9 azaldı

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,4 arttı, yakıtlarda yüzde 30,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 12,8 arttı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 23,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,1 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 6,9 azaldı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3 arttı, yakıtlarda yüzde 8,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Haziran ayında 139,6 iken 2026 Temmuz ayında yüzde 2,7 oranında artarak 143,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Temmuz ayında 149,4 iken 2026 yılı Temmuz ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 142,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 8,7 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Haziran ayında 125,7 iken 2026 Temmuz ayında yüzde 8,7 oranında azalarak 114,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Temmuz ayında 129,2 iken 2026 yılı Temmuz ayında yüzde 6,9 oranında azalarak 120,3 oldu.

Dış ticaret haddi 2026 yılı Temmuz ayında 91,3 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Temmuz ayında 95,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,0 puan azalarak, 2026 yılı Temmuz ayında 91,3 oldu.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret haddi Temmuz'da 4,0 puan azalarak 91,3'e geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:30
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:37:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Dış ticaret haddi Temmuz'da 4,0 puan azalarak 91,3'e geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement