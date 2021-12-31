Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin kasım ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94'ü bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 79,4 olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, kasımda ara mallarının payı yüzde 79,4, sermaye mallarının payı yüzde 12 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,4 olarak kaydedildi.

İthalatta, ocak-kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 77,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,4 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Kasımda ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 759 milyon dolar olurken bu ülkeyi 1 milyar 479 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 373 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 215 milyon dolarla Irak, 1 milyar 124 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,3'ünü oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat bu dönemde 17 milyar 545 milyon dolar olurken bu ülkeyi 13 milyar 208 milyon dolarla ABD, 12 milyar 372 milyon dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 324 milyon dolarla İtalya ve 9 milyar 970 milyon dolarla Irak takip etti.

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Kasımda Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 38 milyon dolar olurken bu ülkeyi 2 milyar 964 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 866 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 189 milyon dolarla ABD, 1 milyar 123 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 37,8'ini oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat bu dönemde 29 milyar 100 milyon dolar olurken bu ülkenin ardından 25 milyar 576 milyon dolarla Rusya, 19 milyar 742 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 704 milyon dolarla ABD, 10 milyar 429 milyon dolarla İtalya sıralandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre kasımda bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,2, ithalat yüzde 13,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 29,4, ithalat yüzde 24 yükseldi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu. Kasımda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6'yı buldu. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı 3 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre, kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 artarak 20 milyar 368 milyon dolara, ithalat yüzde 30,3 yükselerek 25 milyar 892 milyon dolara ulaştı.

Kasımda dış ticaret açığı yüzde 21,2 artarak 4 milyar 560 milyon dolardan 5 milyar 524 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2020'de yüzde 77 iken geçen ay yüzde 78,7'ye çıktı.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 192 milyar 585 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 artışla 233 milyar 236 milyon dolar oldu.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,2 azalarak 44 milyar 752 milyon dolardan 40 milyar 651 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2020 döneminde yüzde 76,3 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,6'ya yükseldi.

(Bitti)