Dış ticaretten 2027'de 3,4 trilyon lira toplanacak, gümrük vergisi yüzde 29,2 artacak

Dış ticaret işlemlerinden gelecek yıl 3,4 trilyon liralık vergi tahsilatı yapılması bekleniyor.

AA muhabirinin 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, dış ticaret işlemlerinden sağlanan gelirin gelecek yıl artış göstermesi öngörülüyor.

Bütçe teklifinde yer alan vergi tahminlerinde, 2027 yılı ithalat beklentileri ile döviz kurunda meydana gelecek değişimler göz önünde bulunduruldu.

Uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergi gelirlerinin 2027'de 3 trilyon 439 milyar 304 milyon 510 bin lira olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu tutarın, 2028'de 4 trilyon liraya, 2029 yılında da 4,5 trilyon liraya çıkması bekleniyor.

Bu kapsamda tahsil edilecek gümrük vergilerinin 2026'ya göre yüzde 29,2 artışla gelecek yıl 536 milyar 381 milyon 511 bin lira olması öngörülüyor.

Bütçe teklifinde, vergi kalemlerinin yıl sonu tahminine de yer verildi. Buna göre, gümrük vergilerinde bu yılın 8 aylık dönemindeki gerçekleşme ve beklentiye göre yapılan yıl sonu tahmini 415 milyar 77 milyon 860 bin lira oldu.

İthalde alınan katma değer vergisinin de 2027'de bu yıla kıyasla yüzde 29,4 artarak 2 trilyon 893 milyar 865 milyon 543 bin lira olacağı tahmin edildi.

İthalde alınan katma değer vergisinde bu yıl sonu için yapılan tahmin 2 trilyon 236 milyar 690 milyon 735 bin lira olarak belirlendi.

2027'deki diğer dış ticaret gelirleri beklentisi de bu yıla göre yüzde 23,3 artışla 9 milyar 57 milyon 456 bin lira oldu. Bu vergi gelirlerinin 2026 yıl sonunda 7 milyar 343 milyon 311 bin lira olması öngörülüyor.