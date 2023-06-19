DİSK'ten asgari ücret önerisi: En az 17 bin TL olmalı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zamma yönelik yaptığı ikinci toplantı bugün sona ererken, DİSK'ten asgari ücrete ilişkin öneriler geldi. DİSK Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önerilerini açıklayan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücret belirlenirken bir evde iki kişinin çalışması halinde o eve yoksulluk sınırının üstünde gelir girmesi güvence altına alınmalıdır" diyerek BİSAM'ın son açıkladığı yoksulluk sınırına işaret etti.

"EN AZ 17 BİN TL OLMALI"

Asgari ücret beklentisine ilişkin rakam da paylaşan Çerkezoğlu, "Yeni asgari ücretin en az 17 bin lira seviyesinde olmalıdır" dedi.

ATILMASI GEREKEN ADIMLARI SIRALADI

Sözcü TV'ye konuşan Çerkezoğlu, asgari ücrete dair atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

Türkiye asgari ücretliler topluluğu olmaktan kurtarılmalıdır.

İşçi sınıfının asgari ücret cenderesinden kurtulması için sendikalaşmanın ve grev ve toplu sözleşme başta olmak üzere sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kalkması gerekmektedir.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKMALI"