Divarese'nin Yeni Babet Koleksiyonu Tanıtıldı

Divarese, yeni babet koleksiyonunu tüketicilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadın gardırobunun öne çıkan parçaları arasında yer alan babetler, Divarese'nin yeni koleksiyonunda modern yorumlar, deri dokular ve tasarım detaylarıyla ele alınıyor.

Günün farklı anlarına uyum sağlayan modeller, konfor ile sade bir estetiği buluşturuyor.

Şehir temposuna eşlik eden düz tabanlı babetler, gün boyu süren konforu yalın bir estetikle sunuyor. Denimlerden dökümlü pantolonlara, hafif elbiselerden etek kombinlerine kadar geniş bir stil alanı sunan tasarımlar, zahmetsiz ama özenli bir görünüm yaratıyor.

Ofis stilinde deri ve rugan babetler öne çıkıyor. Keskin hatlı blazer ceketler, kumaş pantolonlar ve kalem eteklerle tamamlanan kombinler, abartısız bir şıklık sunuyor. Koleksiyondaki balerin babetler ise klasik formlarını güncel bir bakış açısıyla yeniden yorumlayarak ofisten akşam buluşmalarına uzanan çok yönlü bir stilin parçası haline geliyor.

İtalyan tasarım anlayışını malzeme ve işçilikle buluşturan Divarese Babet Koleksiyonu, Divarese mağazalarında ve internet sitesinde tüketicilerle buluşuyor.