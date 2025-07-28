Diyadin\'de Modern Un Tesisi Ekonomiye Canlılık Katıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe desteğiyle Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kurulan modern un üretim tesisi, üretim kapasitesini artırıp istihdama katkı sağlayarak bölge ekonomisine canlılık kazandırıyor.

2009 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, 2019 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle tesisini modernize etti. Toplam 1 milyon 152 bin liralık projeye, Bakanlık tarafından 576 bin lira destek sağlandı. 35 makine ve ekipman desteğiyle tesisin yıllık üretim kapasitesi 5 bin 600 tona çıkarıldı. Tesiste 15 kişiye doğrudan, dönemsel olarak ise 30 kişiye kadar istihdam sağlanıyor.

Bölgenin tek profesyonel un fabrikası

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, tesisin sadece Diyadin için değil, çevre iller açısından da önemli bir üretim merkezi olduğunu söyledi. Hüseyinoğlu, "Burası Ağrı'nın yanı sıra Iğdır ve Kars gibi çevre illere de un temin ediyor. Aynı zamanda bölgemizin tek profesyonel un fabrikası konumunda" dedi.

İl genelinde yılda 400 ila 600 bin ton arası buğday ve arpa üretimi yapıldığını belirten Hüseyinoğlu, "Ağrı, 1 milyon 600 bin küçükbaş, 300 bin büyükbaş hayvan varlığıyla aynı zamanda hayvancılık açısından da güçlü bir potansiyele sahip. Bu tesis, üretilen buğdayın işlenerek sofralara ulaşmasında önemli bir görev üstleniyor" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma, hayvancılık, bitkisel üretim ve gıda işleme alanlarında yüzde 50 hibe destekleri sunduğunu hatırlatan Hüseyinoğlu, yatırımcılara il ve ilçe müdürlüklerine başvurma çağrısı yaptı.

"Taş değirmenden modern tesise"

Tesisin sahibi 69 yaşındaki Hikmet Adıgüzel ise mesleğin kendilerine dedesinden miras kaldığını söyledi. Adıgüzel, "Yıllarca taş değirmende zorlukla üretim yaptık. 2018'de başvurumuzu yaptık, 2019'da destek alarak otomasyon sistemine geçtik. Şu an üretim tamamen makinelerle, insan eli değmeden yapılıyor" dedi.

Tesiste günlük 30 ton, aylık ortalama 900 ton üretim gerçekleştirdiklerini belirten Adıgüzel, "Yıllık kapasitemiz yaklaşık 5 bin 600 ton. Ürünlerimizi başta Ağrı olmak üzere Kars, Silopi, Şırnak gibi birçok ile gönderiyoruz. Diyadin'in düşük nem oranı, uzun süreli saklama açısından da avantaj sağlıyor. Hedefimiz TMO ile iş birliği yaparak un siloları kurmak" ifadelerini kullandı. - AĞRI