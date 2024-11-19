Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı

Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın çift maaşlı olduğu iddia edildi. Martı'nın hem Diyanet'ten hem de Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden maaş aldığı öne sürüldü.

19.11.2024 08:15
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın, hem Diyanet'ten hem de Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden maaş aldığı ortaya çıktı. Martı, kadrosu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde iken, o dönemdeki görevlendirme ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ardından, kadrosunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne aldırarak burada da görev yapmaya başladı.

HER OLANAĞA SAHİP

Sözcü'de yer alan habere göre Huriye Martı, kadrosuna geçtiği Hacı Bayram Veli İlahiyat Fakültesi'nde düzenli ders vermiyor ancak bazı lisansüstü derslere giriyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Martı, kadrosunun bulunduğu Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden profesör maaşı alıyor ve Diyanet'ten de başkan yardımcısı maaşı elde ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Huriye Martı, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Doğan:
    yiyin efendiler yiyin. millet ekmek topluyor coplerde 27 7 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Sözcü boyun devrilsin, bir kerede dine saldırmayan bir haber bulup yayınlarsan kahrından ölürsün , 10 11 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    2 maaş 3 maaş ne güzel hayat valla 6 0 Yanıtla
  • Atilla levent:
    sözcü : yalan 1 3 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Kimsenin hakkı kimsede kalmaz kim yaparsa elbet karşılığını bulur 2 1 Yanıtla
  • Hasan null:
    Çöpe asılı etmek poşetleri, göbek deliğinin kirini görmekten iğrendiğimiz kızların kadınların, artan zinanın sebebi nedir diye düşünürken... 0 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    Ekrem İmamoğlu belediye başkan yardımcısı Murat ongunun şirketine veriyor ihalelerini sözcü gazetesinin bundan haberi yok alın size haber bedava Miray ongunu kim tanırdı 0 0 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    Sözcü yazdıysa kesin yalandır çünkü islam düşmanı onlar 0 0 Yanıtla
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