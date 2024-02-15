Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbahane inşa etti.
Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kulp ilçe merkezi ve mahallelerde hayvancılıkla ilgilenen vatandaşların ihtiyacını karşılamak, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için açık hayvan pazarı ve mezbahane kurdu. Toplamda 2 bin 450 metrekare alanda inşa edilen açık hayvan pazarının 561 metrekaresi mezbahane olarak değerlendirildi.
Bölge için önemli bir merkez olacak proje çerçevesinde ayrıca padok alanı, fosseptik çukur, su deposu, güvenlik kulübesi ve çevre düzenlemesi de yapıldı. İlçede hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlayacak mezbahane ile hayvan kesimlerinin daha hijyenik ve kontrollü bir ortamda gerçekleşmesi sağlanacak. - DİYARBAKIR
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