Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbahane inşa etti - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbahane inşa etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbahane inşa etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde hayvancılıkla ilgilenen vatandaşların ihtiyacını karşılamak amacıyla açık hayvan pazarı ve mezbahane inşa etti. Proje kapsamında padok alanı, fosseptik çukur, su deposu, güvenlik kulübesi ve çevre düzenlemesi de yapıldı.

15.02.2024 12:51  Güncelleme: 12:56
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbahane inşa etti.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kulp ilçe merkezi ve mahallelerde hayvancılıkla ilgilenen vatandaşların ihtiyacını karşılamak, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için açık hayvan pazarı ve mezbahane kurdu. Toplamda 2 bin 450 metrekare alanda inşa edilen açık hayvan pazarının 561 metrekaresi mezbahane olarak değerlendirildi.

Bölge için önemli bir merkez olacak proje çerçevesinde ayrıca padok alanı, fosseptik çukur, su deposu, güvenlik kulübesi ve çevre düzenlemesi de yapıldı. İlçede hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlayacak mezbahane ile hayvan kesimlerinin daha hijyenik ve kontrollü bir ortamda gerçekleşmesi sağlanacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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