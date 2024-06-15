Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda Yoğun Pazarlık - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda Yoğun Pazarlık

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hayvanların satışı için yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar gerçekleşirken, Kurban Bayramı'na saatler kala satışlar artıyor.

15.06.2024 11:08
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Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda yoğun bir hareketlilik başlarken, alıcı ve satıcılar arasında kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor.

Kışın ahırda beslenen, yaz aylarında ise yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan ve özenle bakılan kurbanlık hayvanlar, günün ilk ışıklarıyla Diyarbakır'da Canlı Hayvan Borsası'na getiriliyor. Yurdun batısına kurbanlık sevkiyatı sürerken, Diyarbakır'da pazara getirilen kurbanlıklar sıkı pazarlıkların ardından satılıyor.

Sıkı denetimler gerçekleşen pazarlarda, Kurban Bayramı'na saatler kala hareketlilik arttı. Satışlar besicileri sevindirirken, alıcı ve satıcılar arasında son pazarlıklar yapılıyor.

Kurbanlık koyun alan vatandaşlardan Sedat Gördük, "Yarın Kurban Bayramı nedeniyle tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz de kurbanımızı almaya geldik. Rabbim bizim de kurbanımızı kabul etsin" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda Yoğun Pazarlık - Son Dakika

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