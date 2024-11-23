Diyarbakır'da 1200 Dükkan Yüksek İstihdam Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da 1200 Dükkan Yüksek İstihdam Sağlayacak

Diyarbakır\'da 1200 Dükkan Yüksek İstihdam Sağlayacak

Diyarbakır'da 10 milyar TL'lik proje ile 1200 dükkan inşa ediliyor, 2 bin kişi istihdam edilecek.

23.11.2024 09:35
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Diyarbakır'da İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Projesi'nde 1200 dükkanın olacağı alanda 60 blokta hummalı çalışmalar devam ediyor. Bir yıl içinde ilk etapta 2 bin kişinin istihdam edileceği alanda kadınlar içinde iş imkanları sağlanacak.

Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde, bin dönüm arazi üzerinde 10 milyar TL'lik bütçe ile inşa çalışmaları devam eden İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Projesi'nde; hastane, spor tesisleri, idari binalar, otel, cami ve 1200 ticari iş yeri yer alıyor.

Hummalı çalışmaların devam ettiği 60 blokun bir yıl içinde tamamlanıp ilk etapta 2 bin kişinin istihdamı sağlanması planlanıyor. Projenin tamamının tamamlanmasıyla yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Projenin içinde bir blokta kadınlara kalfalık eğitimi verilip meslek sahibi yapıldıktan sonra uzun vadeli ödeme planıyla iş yeri sahibi yapılması yer alıyor.

Proje sorumlusu ve Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, burada toplam 1200 iş yeri olacağını, ilk etapta önümüzdeki seneye hazır olabilecek 60 bloku tamamlayacaklarını söyledi.

Çalışmaların çok hızlı devam ettiğini belirten Çubuk, "Hem bölge için, hem de Diyarbakır'da depremzedelerimiz için büyük iş imkanları açıyoruz. Bölgede çok büyük iş sıkıntıları var. Vatandaşlarımıza ekmek kapısı açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geri dönüşüm tesisi bloklarımızı dikmeye çalışıyoruz. Bizim hesabımıza göre 10 bin insan bu sanayi içerisinde çalışacak" dedi.

"Tarımsal arazi üzerinde değil de, atıl arazi üzerinde büyük bir sanayi kuruyoruz"

Bu 1200 işyerinin içerisinde mağazalar, dükkan, geri dönüşüm tesisi, imalatçılar, sanayi sitesi, benzin istasyonları, okul, hastane olacağını ifade eden Çubuk, şöyle konuştu:

"Devletimiz sağ olun bu bölgede TOKİ konutları yaptı. Burada yaşayacak insanlarımız buralarda ekmek teknesi arıyor. Bizde devletimiz sayesinde burada iş imkanı sağladık. Burası Karacadağ eteklerinde taşlık bir bölge. Tarımsal arazi üzerinde değil de, atıl arazi üzerinde büyük bir sanayi kuruyoruz. Bu projemizin yaklaşık maliyeti 10 milyar TL olacak."

Önümüzdeki sen ilk etapta 2 bin kişinin bu bloklarda çalışacağını aktaran Çubuk, "Aynı zamanda, bölgemizde kalifiyeli eleman yetiştireceğiz. Operatör bulamıyoruz. Bir tane bloku da sadece hanımlarımıza, genç kızlarımıza ayırıyoruz. Onlarda sabahtan akşama kadar evde otuyorlar. Onlarında yapabileceği işlerde kalfalık üreteceğiz. Daha sonra kadınlarımıza güzel iş imkanı sağlayarak dükkan verip uzun vadeli taksitlerle iş sahibi yapacağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da 1200 Dükkan Yüksek İstihdam Sağlayacak - Son Dakika

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