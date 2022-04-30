Diyarbakır'da kiralık araçlar tükendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da kiralık araçlar tükendi

30.04.2022 10:50
Diyarbakır'da kiralık araçlar tükendi

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama şirketlerinde yoğunluk görüldü.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama şirketlerinde yoğunluk görüldü. Ellerinde hiç kiralık otomobil kalmadığını ifade eden işletme yetkilileri, "Kiralık araçlara talep fazla olduğu için rezervasyonla müşteri alıyoruz. Araçları 10 günlük olarak kiraya veriyoruz ve yetişen otomobil kiralayabiliyor" dedi.

Yurt dışından gelen Türk gurbetçilerin fazla olması ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle oto kiralama şirketlerinde yoğunluk oldu. Otomobil kiralama işletme müdürü Yakup Yolcu, "Gurbetçilerin gelmesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle oto kiralama talebine cevap vermekte güçlük çekiyoruz. Araç kiralama talebinde bulunan vatandaşları rezervasyon sistemi ile kabul edip yaptığımız şartname ile araç teslimini 10 günlük kiralama yapacakları şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Kiralık otomobillerin kaskosuna dikkat"

Araç kiralayacak kişileri merdiven altı ve kiralık otomobil kaskosu olmayan kurumlara karşı uyaran Yolcu, "Maalesef her sektörde olduğu gibi oto kiralama sektöründe de merdiven altı tabir edilen 1 dükkan, 2 araba ile kiralama kaskosu yapmadan araç kiralayan kişi ve kurumlar var. Vatandaşlarımız ceplerini ve güvenliklerini düşünüyor ise bu kişi ve kurumlara itibar etmemesi gerekir" diye konuştu.

"Firmamızda 100'e yakın otomobilden hiç kalmadı"

Otomobil kiralama hizmetinin günlük vermediklerini ama günlüğü 350'den başlayan fiyatların araç sınıfına göre değiştiğini ifade eden Yolcu, Firmamızda 100'e yakın otomobilden hiç kalmadı. Yetişenin alabildiği kiralık otomobillerde özellikle dizel araçlar çok fazla ilgi görüyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Ramazan Bayramı, Otomobil, Tragger, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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