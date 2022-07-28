Dicle Elektrik'ten çiftçiye tarımsal sulama için elektrik desteği - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten çiftçiye tarımsal sulama için elektrik desteği

28.07.2022 11:51
Dicle Elektrik'ten çiftçiye tarımsal sulama için elektrik desteği

Diyarbakır'da kuraklığın etkilediği mahallelerde Dicle Elektrik tarımsal sulamanın aksamaması için çiftçilerin yararlandığı elektrik iletim hatlarını yenileyerek kapasitelerini artırdı.

Diyarbakır'da kuraklığın etkilediği mahallelerde Dicle Elektrik tarımsal sulamanın aksamaması için çiftçilerin yararlandığı elektrik iletim hatlarını yenileyerek kapasitelerini artırdı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sulama amacıyla kullanılan Göksu Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su seviyesinin düşmesi tarımsal sulamayı aksattı. Çiftçilerin barajdan sulama yapamaması üzerine Dicle Elektrik yer altı sularıyla sulama yapılması için iletim hatlarında kapasite artışına gitti. Ekipler soruna hızlı şekilde müdahale ederek iki günde iki kilometrelik iletim hattını elden geçirdi. Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, bölgede yaşanan kuraklıktan en çok tarımsal sulama abonelerinin etkilendiğini belirterek, "Konu bizim sorumluluk alanımızda olmasa da çiftçilerimizin zarar görmemesi için, yer altı suyuyla sulama yapmalarını sağladık. Bu sayede 80 abonemizin 30 bin dönümde ekili pamuk ve mısırı tarlada kurumaktan kurtuldu. Sadece çiftçilerimiz değil, ekonomik olarak bir kayıp yaşanmasının önüne geçmiş olduk" dedi.

İki günde iki kilometrelik elektrik hattı yenilendi

Yaka'nın verdiği bilgiye göre, Göksu Barajı'ndan beslenen sulama kanallarının kuruması üzerine tarımsal sulama abonelerinin yer altı sularıyla sulama yapabilmesi amacıyla elektrik iletim hatlarının kapasitesi artırıldı. 18 personelden oluşan 7 ekip ve 8 araçla iki günde iki kilometrelik hattın kapasitesi artırıldı. Şekerören, Belenli, Kutluk, Hasırlı, Aboriş, Tezherap, Taşönü, Acıkuyu kırsal mahallelerinde faaliyet gösteren 50 abonenin yararlandığı şebeke yatırımı yaklaşık 200 bin liraya mal oldu.

Diyarbakır'da ikinci çalışmada yeni iletim hattı tesis edildi

İl Müdürü Uğur Yaka, kuraklık yüzünden bu yıl ayrıca Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Arslanoğlu, Doğu Çanakçı, Hacı Osman, Hızır İlyas, Kartaltepe, Bahçecik mahallelerindeki tarımsal sulama abonelerinin de sıkıntı yaşadığına dikkat çekti. Yaka, "Yaşanan yük sıkışmasını aşmak için ekiplerimiz hemen harekete geçti. Ekiplerimiz sıkı bir çalışma sonucunda yine iki günde yeni bir iletim hattı tesis etti. 500 bin liraya mal olan bu yatırımın da iki günde gerçekleştirilmiş olması, bu alandaki rekorlardan sayılabilir. Bu yatırım sayesinde çiftçilerimiz kuraklığın oluşturacağı olumsuz etkilerden korunmuş oldu" diye konuştu. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Bitkin halde bulunan Fırat kaplumbağası ekiplerin çalışmasıyla hayata döndürüldü Bitkin halde bulunan Fırat kaplumbağası ekiplerin çalışmasıyla hayata döndürüldü
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çınar, Göksu, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik'ten çiftçiye tarımsal sulama için elektrik desteği - Son Dakika

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