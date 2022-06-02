Diyarbakır'da kuyumcu aileden vurgun! 50 milyon liralık emanet altınları alıp kayıplara karıştılar - Son Dakika
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Diyarbakır'da kuyumcu aileden vurgun! 50 milyon liralık emanet altınları alıp kayıplara karıştılar

02.06.2022 09:57

Diyarbakır'da bir kuyumcu aile, onlarca vatandaşın toplamda 50 milyon liralık emanet ziynetlerini alıp kayıplara karıştı. Devlet büyüklerinden yardım isteyen bir mağdur, "Çok aradık. Sabahtan beri 100 defadır aramışımız, telefonları kapalı. Hiçbirine ulaşılmıyor. Kaçıp gittiğini bilmiyoruz; ama sadece sabahtan beri dükkan kapalı. Arıyoruz ulaşılmıyor, cevap yok" dedi.

Diyarbakır'da kuyumcu bir aile iddialara göre, farklı semtlerde bulunan iş yerlerini kapatıp yaklaşık 45-50 milyon TL civarında parayla kayıplara karıştı. Onlarca vatandaş, kuyumcunun önüne gelerek kapalı iş yerine bakıp şahıslara ulaşmaya, bir haber almaya çalıştı.

"DEVLET BÜYÜKLERİNDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Mağdur olduğunu ileri süren vatandaşlardan Sıdıka Akdemir, 12-13 yıllık evliliğinden beri bütün birikimini buraya teslim ettiğini öne sürdü. Akdemir, "Kuyumcu da bunları alıp kaçmış. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Lütfen, rica ediyoruz. Burada mağdur olan benim gibi binlerce insan var. Onların yakalanmasını istiyoruz. Çok aradık.

"ARIYORUZ ULAŞILMIYOR, CEVAP YOK"

Sabahtan beri 100 defadır aramışımız, telefonları kapalı. Hiçbirine ulaşılmıyor. Kaçıp gittiğini bilmiyoruz; ama sadece sabahtan beri dükkan kapalı. Arıyoruz ulaşılmıyor, cevap yok. Biz diyoruz ki, büyük ihtimalle kaçmış. Kaçmamış olsaydı mutlaka bir cevap verirdi. Benim de 115 gram altınım burada. Varım yoğum o. Bazılarının 300 gram, bazılarının 500 bin lira, bazılarının 600 bin lira, herkesin kendi gücüne göre emaneti var" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Diyarbakır, Kuyumcu, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da kuyumcu aileden vurgun! 50 milyon liralık emanet altınları alıp kayıplara karıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kuyumcu aileden vurgun! 50 milyon liralık emanet altınları alıp kayıplara karıştılar - Son Dakika
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