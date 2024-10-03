Diyarbakır'da Soya Tohumu Dağıtımı ve Tarla Günü - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Soya Tohumu Dağıtımı ve Tarla Günü

Diyarbakır\'da Soya Tohumu Dağıtımı ve Tarla Günü

Diyarbakır'da 14.500 dekar alana hibeli soya tohumu dağıtıldı, toplam 35.000 dekar ekim yapıldı.

03.10.2024 17:34
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Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, "Bu sene yaptığımız proje ile yaklaşık 14 bin 500 dekar alana yetecek kadar yüzde 75 hibeli sertifikalı soya tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Bu bir lokomotif oldu. Akabinde üreticilerimizin kendi imkanlarıyla yaptıkları ekimlerle beraber Diyarbakır'da yaklaşık 35 bin dekar soya ekimi gerçekleştirdik" dedi.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çınar ilçesi Bozçalı köyünde soya çeşitlerinin tanıtıldığı "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi. Programda konuşan İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bu sene yaptıkları proje ile yaklaşık 14 bin 500 dekar alana yetecek kadar yüzde 75 hibeli sertifikalı soya tohumu dağıtımı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bunun bir lokomotif olduğunu ifade eden Atalar, "Akabinde üreticilerimizin kendi imkanlarıyla yaptıkları ekimlerle beraber Diyarbakır'da yaklaşık 35 bin dekar soya ekimi gerçekleştirdik. Onun bir kısmı gördüğünüz gibi birinci ürün, bir kısmı da ikinci ürün olmak üzere farklı şekillerde ekimi gerçekleştirildi. Bu hafta içinde de hasadı gelecek" dedi.

"Bu ürün, özelikle yağ sanayisinde kullanılan bir ürün olmakla beraber, yağı alındıktan sonra geriye kalan yüzde 35'e yakın protein içermesi nedeniyle hayvan beslenmesi, özelikle kanatlı sektörünün yem hammaddesinin temel katkılarından bir tanesi" diyen Atalar, şöyle konuştu:

"Böyle bir özelliği var. Bu değerli bir ürün. Ülkemizin ithalat yaptığı, ihtiyacımız olan bir ürün. Bunun yanı sıra ekimi yapılan tarlada toprağı iyileştirme yönünde çok ciddi katkısı var. Bakanlığımızın bu yıl uygulamaya koyduğu yeni tarımsal üretim modeline göre artık iki sene üst üste pamuk ekimi gerçekleştirilmeyecek. Dolayısıyla pamuktan sonra farklı bir ürün ekilmesi gerekecek."

"Üründe pazarlama sorunu yok, tercih edilen ve aranan bir ürün"

Gelecek yıllarda soyada çok ciddi ekim alanlarına ulaşılabileceğini kaydeden Atalar, "Şu an aldığımız tahmine göre tarlada 500 kilogramın üzerinde verim elde edilecek. Eğer bu şekilde sonuçlanırsa önümüzdeki yıllarda Diyarbakır genelinde çok ciddi ekim alanlarına ulaşılacağı aşikardır. Üründe pazarlama sorunu yok, tercih edilen ve aranan bir ürün" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe çok sayıda üretici katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Mustafa Ertan Atalar, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Soya Tohumu Dağıtımı ve Tarla Günü - Son Dakika

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