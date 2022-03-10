Diyarbakır'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi: 20 işyerine yasal işlem - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi: 20 işyerine yasal işlem

10.03.2022 00:57
Diyarbakır'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi: 20 işyerine yasal işlem

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde faaliyet yürüten yerel ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Başta ayçiçek yağı olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinde stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan denetimlerde ekipler, reyonlarında ayçiçek yağı bulunmayan marketlerin depolarını kontrol etti.

20 işyerine yasal işlem

Fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışını da denetleyen ekipler, depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 20 markete yasal işlem uyguladı.

Tespit edilen aksaklıklarla ilgili tespit tutanağı tutan zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi "fahiş fiyat ve stokçuluk" denetimlerine devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi: 20 işyerine yasal işlem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi: 20 işyerine yasal işlem - Son Dakika
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