Ekonomi

Diyarbakır'da toplu taşımayı rahatlatmak için 10 yeni otobüs hizmete alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada etkin, verimli ve konforlu ulaşım hizmetinin vatandaşlara sunulması amacıyla alımı yapılan 10 otobüsü düzenlenen törenle hizmete aldı.

Büyükşehir Belediyesi Doğalgazlı Otobüs Dolum Tesisinde yapılan programda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır'a güzel bir hizmeti daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2023 yılında Büyükşehir Belediyesince 35 yeni otobüsü kent için devreye soktuklarını dile getiren Vali Su, "Hizmet halkalarına yeni bir halka ekliyoruz. Diyarbakır'ımızda her vesileyle ifade ediyorum; her alanda çok önemli hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem Valilik olarak gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de ulaşım sektöründe yaptıklarımızdan kısaca bahsedeyim. Bugün göründüğü gibi 10 yeni otobüsümüzü daha ulaşım hizmetinde devreye sokuyoruz. Bunlarla beraber 2023 yılına bugünü dahil ettiğimiz zaman 35 yeni otobüsümüzü devreye sokmuş olduk. Böylelikle ulaşım filomuzu 330'a çıkarttık. 330 otobüsümüzle vatandaşlarımıza kaliteli, konforlu seyahat imkanını şehir içinde sunuyoruz" dedi.

"Türkiye Kart uygulaması hazır"

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Vali Su, şöyle konuştu:

Aynı zamanda engelli kardeşlerimizi de düşünüyoruz. Otobüslerimiz aynı zamanda engelli erişimine uygun otobüslerdir. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda tüm otobüslerimizde dijital dönüşümü de gerçekleştirdik. Bunlar; sesli anons sistemi, banka kartıyla otobüse binebilme imkanı, abonman kartla otobüse binme imkanı, mobil uygulama üzerinde tüm hat hareketlerini izleme ve saatleri görebilme imkanı, akıllı duraklardır. Bunun yanında Türkiye Kart uygulamasını da hazır hale getirdik. Bunların hepsini ilimizde ulaşım alanında gerçekleştirdik. Bir yıl içerisinde 26 hat, 230 kırsal mahalleye de hizmet sunar hale geldi. Bunları tabi mevcutlara ilaveten söylüyorum. Vatandaşımız için tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşımızın mutluluğu ve huzuru, bizim mutluluğumuz ve huzurumuzdur. Bu anlamda tüm ekiplerimizle beraber bu hizmetleri daha iyi gelmesi için çalışmaya gayret ediyoruz, gayret etmeye devam edeceğiz.