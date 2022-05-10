Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan ayında 22 bin 483 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan ayında 22 bin 483 yolcuya hizmet verdi

10.05.2022 15:02
Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan ayında 22 bin 483 yolcuya hizmet verdi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Nisan ayında 22 bin 483 yolcuya hizmet verdi.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Nisan ayında 22 bin 483 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2022 yılı Nisan ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. Havalimanı'nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 22 bin 483 oldu. Nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 482'ye ulaştı. Yük (kargo + posta + bagaj)trafiği ise Nisan ayında toplamda 221 ton oldu. Dört aylık Ocak-Nisan döneminde ise Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yolcu trafiği 92 bin 551,uçak trafiği bin 523, yük trafiği (kargo + posta + bagaj) ise 939 ton olarak gerçekleştiği belirtildi. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
Batman'da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı Batman'da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan ayında 22 bin 483 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Tren rayları üzerinde başı kesik cansız beden bulundu
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:07:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan ayında 22 bin 483 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement