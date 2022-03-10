Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2 ayda 113 bin yolcu yararlandı - Son Dakika
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Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2 ayda 113 bin yolcu yararlandı

10.03.2022 14:18
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2 ayda 113 bin yolcu yararlandı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde inşasına 2011'de başlanan ve resmi açılışı 22 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ordu-Giresun Havalimanı, bölge insanının ulaşımına büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde inşasına 2011'de başlanan ve resmi açılışı 22 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ordu- Giresun Havalimanı, bölge insanının ulaşımına büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, açıldığı günden bu yana yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet veren Ordu-Giresun Havalimanı'nın 2022 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Ordu-Giresun Havalimanı'nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 57 bin 980 oldu. Şubat ayında, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 438'e ulaştı. Kargo, posta ve bagaj olmak üzere yük trafiği ise Şubat ayında toplamda 463 ton oldu.

İstatistiklere göre, 2022 yılı Ocak ve Şubat aylarında Ordu-Giresun Havalimanı'nda yolcu trafiği 113 bin 643, uçak trafiği 902, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 921 ton olarak gerçekleşti. - ORDU

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Diyarbakır Havalimanı, Uçak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2 ayda 113 bin yolcu yararlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2 ayda 113 bin yolcu yararlandı - Son Dakika
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